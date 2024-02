Divieto alla carne coltivata, l’Italia ha violato le norme Ue e ora rischia procedura d’infrazione Sul ddl chie vieta la carne coltivata l’Italia ha violato il diritto europeo. La Commissione Ue ha chiuso in anticipo la procedura di notifica sul portale Tris sulla legge e ha chiesto al governo una una rendicontazione degli sviluppi dati al disegno di legge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Sulla legge che vieta la carne coltivata l'Italia ha violato la normativa europea e l'esecutivo Ue ha bocciato la notifica della legge italiana sul divieto produzione e commercializzazione della carne sintetica (che al momento nell'Ue non si vende ancora), chiedendo una rendicontazione delle modifiche al disegno di legge.

"Il 29 gennaio 2024 la Commissione ha chiuso la procedura di notifica sul portale Tris sulla legge italiana che vieta le carni coltivate. Ciò è dovuto al fatto che l'Italia ha adottato il testo prima della scadenza del periodo sospensivo previsto dall'articolo 6 della direttiva Tris. Pertanto, e alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione invita l'Italia a informarla del seguito dato", ha spiegato a LaPresse una portavoce della Commissione europea.

Quindi la Commissione europea ha chiuso, in anticipo rispetto ai tempi previsti, la procedura Tris relativa alla legge italiana. La norma violata cui fa riferimento la Commissione è l'articolo 6 della direttiva Ue 2015/1535, che impone di sottoporre un disegno di legge considerato non in linea con il mercato unico europeo, agli Stati membri, attraverso la procedura Tris, prima della sua approvazione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi – durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente.

Quando dalle valutazioni emerge che i progetti notificati rischiano di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione, oppure al diritto secondario dell'Ue, la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare un parere circostanziato allo Stato membro che ha notificato il progetto. Il parere circostanziato ha l'effetto di prorogare il periodo di status quo per altri tre mesi, per i prodotti, e di un altro mese, per i servizi. Nel caso in cui sia emesso un parere circostanziato, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare l'intervento che intende compiere in risposta a tale parere.

Nel caso del ddl sulla carne coltivata, il governo ha ritirato il provvedimento dalla procedura prima che il Parlamento italiano lo approvasse, per cui la Commissione ha invitato lo Stato membro "a informarla del seguito dato, anche alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia", aggiungendo che "in questa fase non vi sono ulteriori osservazioni da parte della Commissione" (in passato la Corte di Giustizia Ue ha deliberato che le leggi adottate in violazione della procedura possono essere dichiarate inapplicabili dai tribunali nazionali).

Pubblicata in Gazzetta ufficiale il 1 dicembre, la legge sulla Carne sintetica – che punisce con multe da 10mila fino a 60mila euro il commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati – risultava sospesa almeno fino al 4 marzo, in virtù della notifica alla Commissione Ue, che si sarebbe dovuta esprimere entro quella data.

"Il governo dovrebbe ora utilizzare questa finestra concessa dalla Commissione Ue per un cambio di rotta", ha spiegato Francesca Gallelli, consulente per le relazioni istituzionali del Good Food Institute Europe. "In Europa, la scorsa settimana, l'Italia ha chiesto alla Commissione europea di svolgere delle consultazioni trasparenti e basate sulle evidenze scientifiche sulla carne coltivata", ha aggiunto. "Lo stesso deve avvenire in Italia, prima di adottare un divieto non proporzionale e ingiustificato".