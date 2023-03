Diritti coppie gay, Salvini contro “l’utero in affitto”: “Obbrobrioso, deve essere reato internazionale” Il vicepremier Matteo Salvini si scaglia ancora contro la gestazione per altri: “L’utero in affitto è qualcosa di obbrobrioso, dovrebbe essere un reato internazionale perseguito penalmente”.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo la circolare del prefetto che ha obbligato il comune di Milano a interrompere le registrazioni dei figli nati da coppie omogenitoriali, e la bocciatura della proposta di regolamento Ue sul Certificato europeo di filiazione, è stata una settimana nera per i diritti delle famiglie arcobaleno in Italia. E la maggioranza continua a utilizzare la Gpa, la gestazione per altri, ovvero la pratica attraverso cui una donna sceglie di portare avanti una gravidanza per conto di altre persone, che nel nostro Paese è vietata, come scusa per giustificare la negazione dei diritti alla comunità Lgbt, che ieri è scesa in piazza a Milano per farsi sentire.

Sulla maternità surrogata è tornato oggi il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "I bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà: questo è, non perché lo dice la religione. Poi uno può essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale. Viva l'amore sempre e comunque. Il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà, poi gli adulti possono fare quello che credono", ha ribadito oggi da Genova, a un gazebo della Lega. "Ci sono – ha aggiunto – cattivi papà, cattive mamme, separazioni e divorzi. Però l'utero in affitto è qualcosa di obbrobrioso, dovrebbe essere un reato internazionale perseguito penalmente e il bimbo viene adottato se ci sono una mamma e un papà". E proprio su questo Fratelli d'Italia ha ripresentato pochi giorni fa una sua legge, a firma della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, e del capogruppo a Palazzo Madama, Lucio Malan, esponenti di Fratelli d'Italia, che prevede la reclusione da tre mesi a due anni, e multe da 600mila euro fino a un milione di euro, per sanzionare le coppie che vanno all'estero per ricorrere alla maternità surrogata.

Salvini oggi ha parlato anche del tema delle adozioni, chiedendo di "Velocizzare le adozioni per le coppie che aspettano da anni e non hanno 40mila euro da spendere. Ci sono tantissime coppie che non possono avere figli, che non vedono l'ora di adottare un bimbo. La burocrazia è troppo lunga e le spese sono troppo onerose".

Ieri Elly Schlein alla manifestazione di Milano ha annunciato una proposta di legge del Pd include anche il matrimonio egualitario, l’estensione dell’adozione alle coppie dello stesso sesso e ai single, e il riconoscimento di tutti i bambini alla nascita. Sul tema delle adozioni per i single Salvini ha dichiarato: "Per quello che mi riguarda la precedenza va data alle mamme e ai papà".