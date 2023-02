Maternità surrogata illegale anche all’estero: FdI ripresenta la proposta di legge “Il business della maternità surrogata sta aumentando a ritmo esponenziale, una pratica di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini”: Fratelli d’Italia ripresenta la proposta di legge per rendere il cosiddetto utero in affitto illegale anche all’estero.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia vuole rendere la maternità surrogata illegale anche all'estero. E in Senato ha ripresentato la proposta di legge per la "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n.40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano". Le prime firme sono quelle della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, e il capogruppo a Palazzo Madama, Lucio Malan, esponenti di Fratelli d'Italia. Già la scorsa primavera in commissione Giustizia alla Camera era stato adottato un testo base, proposto da Giorgia Meloni, per perseguire il cosiddetto "utero in affitto" anche all'estero. In Italia questo è già vietato.

Il governo ha anche deciso di chiedere al Comitato di bioetica un parere sull'argomento. Se la proposta dovesse essere approvata, chi ricorre alla maternità surrogata all'estero rischia la reclusione da tre mesi a due anni. Le multe, invece, possono andare dai 600 mila euro al milione.

"Le pene si applicano anche se il fatto è commesso all'estero", si legge nel testo steso da Rauti e Malan. L'obiettivo è quello di contrastare "la diffusione del cosiddetto turismo procreativo, cioè di quel fenomeno per cui coppie italiane che non possono avere figli si avvalgono della tecnica della surrogazione di maternità in un Paese estero in cui la stessa è consentita", si legge.

E ancora: "Le pratiche della surrogazione di maternità costituiscono un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pratiche, che sono trattati alla stregua di merci". Secondo Fratelli d'Italia il ricorso alla maternità surrogata è in "vertiginoso aumento" e "sta diventando un vero e proprio business".

Nel testo si parla più precisamente dell'esempio dell'India, in cui questo "business" varrebbe due miliardi di dollari all'anno. Secondo Fratelli d'Italia le donne che abitano le zone più povere del Paese verrebbero reclutate appositamente per "assecondare la domanda che viene dall'estero", verrebbero pagate appena qualche migliaio di dollari e non verrebbero nemmeno seguite a livello medico dopo il parto.

Anche negli Stati Uniti "il business della maternità surrogata sta aumentando a ritmo esponenziale, con un numero di nascite superiore a duemila ogni anno, rispetto alle quali addirittura si dà agli aspiranti genitori la possibilità di scegliere alcune caratteristiche base del nascituro", si legge ancora nel testo firmato da Rauti e Malan, che parlando di un "mercimonio di madri e bambini" chiedono di colmare il vuoto normativo rendendo, appunto, l'utero in affitto un reato anche all'estero.