Detenuti evasi dal Beccaria, Salvini dice che vanno messe in sicurezza tutte le carceri italiane “Dobbiamo mettere in sicurezza tutte le carceri italiane perché troppo spesso ci sono episodi violenti”, ha detto Matteo Salvini, annunciando che oggi incontrerà il direttore dell’istituto penitenziario minorile Beccaria, da dove sono evasi sette giovani detenuti.

A cura di Annalisa Girardi

Anche Matteo Salvini interviene sulla vicenda dei sette ragazzi evasi dal carcere minorile Beccaria. E annuncia che oggi andrà all'istituto penitenziario per parlare con il direttore: "Ci sarò oggi per incontrare il direttore, per capire come mettere in maggiore sicurezza non solo il carcere minorile di Milano ma anche tutte le carceri italiane perché troppo spesso ci sono episodi violenti", ha detto il ministro delle Infrastrutture.

Al momento tre dei sette evasi sono stati ricondotti in carcere. "Parlavo con diverse istituzioni, diversi colleghi ministri ieri e non è possibile. Non è possibile evadere così semplicemente", ha aggiunto il leader della Lega.

Salvini: "Sono felice del lavoro del governo"

Che poi ha cambiato argomento e parlato del lavoro fatto dal governo sulla legge di Bilancio, che domani arriverà in Senato."Sono molto felice. Sono parecchio stanco, ma siamo qua da due mesi. Al mio ministero stiamo sbloccando tantissime iniziative. Penso che l'intero governo sia apprezzato dai cittadini italiani per come si sta muovendo con praticità in un momento difficile", ha commentato Salvini.

E ancora: "È una manovra economica difficile. C'è la guerra, c'è ancora il Covid, c'è la crisi energetica. Mettere 20 miliardi nelle tasche di famiglie che hanno più bisogno di altri è importante. Poi è vero: non c'è tutto per tutti. Però lo stop alla legge Fornero c'è, l'innalzamento della flat tax c'è, l'intervento sugli stipendi bassi e le pensioni basse c'è. Quindi, è un buon inizio. In due mesi, eh".

La riunione a Chigi per sbloccare 4 miliardi di opere

Infine il vicepremier ha fatto sapere che in settimana ci sarà un vertice a Palazzo Chigi per sboccare opere per quattro miliardi di euro: "Io sarò domani in provincia di Bergamo per alcune nuove infrastrutture, dopodomani ci sarà una riunione a Chigi per sbloccare più di 4 miliardi di opere pubbliche e strade di Anas in tutta Italia. Stiamo lavorando su autostrade, su ferrovie, su porti, su ponti".

A proposito di opere e di Manovra, nella legge di Bilancio è stata riattivata la Stretto di Messina Spa, che si dovrà occupare dei lavori al Ponte per collegare Sicilia e Calabria. Salvini, in questi primi mesi da ministro, ha ripetuto diverse volte di voler aprire il cantiere per il Ponte sullo Stretto entro la fine della legislatura.