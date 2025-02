video suggerito

Delmastro condannato per il caso Cospito, ma RaiNews anticipa la sentenza e parla di “assoluzione” Il tribunale di Roma ha condannato a otto mesi il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Prima della sentenza di primo grado però RaiNews aveva diffuso la notizia dell’assoluzione, che era in realtà solo la richiesta dell’accusa. Il Cdr della testata Rai parla di decisione “unilaterale” presa dal direttore. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Annalisa Cangemi

Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro è stato appena condannato in primo grado per rivelazione del segreto d'ufficio a 8 mesi di reclusione per il caso Cospito, in un procedimento partito dall'esposto di Angelo Bonelli (Avs). E come aveva anticipato, non ha intenzione di fare passi indietro: "Non mi dimetto, speriamo ci sia un giudice a Berlino".

Con la condanna ad 8 mesii giudici dell'VIII sezione del tribunale di Roma hanno concesso le attenuanti generiche, hanno applicato l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno, beneficio della sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziario. Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dalle parti civili del procedimento, cioè i parlamentari del Pd Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini.

Prima della sentenza, arrivata poco prima delle 18 di oggi, RaiNews aveva fatto uscire però una falsa notizia, e cioè l'assoluzione per il sottosegretario di Fdi, commettendo però un errore.

Ma cosa è successo? In pratica questa mattina la testata RaiNews aveva annunciato in un titolo l'assoluzione per il membro dell'esecutivo, e cioè ‘Assoluzione per Delmastro'. Un titolo ovviamente distorto, visto che si trattava soltanto della richiesta formulata dall'accusa, che avevano già chiesto l'archiviazione riconoscendo "l'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo ed è fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale".

Anche questa mattina la Procura di Roma aveva chiesto l'assoluzione per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: per i pm Paolo Ielo e Rosalia Affinito manca infatti l'elemento soggettivo del reato. "Abbiamo prodotto la richiesta di archiviazione" per Delmastro e noi "non ci spostiamo di un millimetro da qui", aveva detto Ielo.

Il Cdr di RaiNews24 contro il direttore: "Titolo fuorviante per i telespettatori"

"Oggi alle ore 12 RaiNews titola l’assoluzione per l’esponente Delmastro di Fratelli d'Italia nel caso Cospito". Così il comitato di redazione di RaiNews24 in un comunicato. "Un titolo fuorviante per i telespettatori, di sicuro una fake news allo stato attuale. Petrecca con questo titolo è convinto di anticipare una sentenza che arriverà presumibilmente solo nel pomeriggio, ma nessuno può esserne certo. Dunque alle 12 una notizia non corretta, trova già spazio nella ristretta rosa delle notizie più importanti di metà giornata che meritano un titolo", prosegue la nota.

I rappresentanti dei giornalisti della testata all-news della Rai spiegano che si è trattato di una "decisione presa unilateralmente dal direttore. E cominciamo a comprendere con maggior chiarezza il motivo per il quale il direttore abbia deciso di formulare lui in prima persona i titoli da qualche giorno a questa parte".

"Verrebbe da pensare che si tratti di un ennesimo inchino alla politica – conclude la nota – in barba al ruolo del servizio pubblico che imporrebbe autorevolezza e inoppugnabilità. Hanno nulla da eccepire i vertici dell’azienda su queste condotte? Li chiamiamo ancora una volta in causa a difesa della credibilità di un’azienda nei confronti degli italiani che pagano il canone".

Avs chiede le dimissioni del direttore di RaiNews

I componenti dem nella commissione di vigilanza Rai, prima della sentenza, avevano sollevato la questone, attaccando il direttore Petrecca. "Ancora una volta il direttore Petrecca si distingue per una gestione discutibile delle notizie. Oggi, mentre la Procura di Roma avanzava la propria richiesta sul processo Delmastro, Rainews 24 ha diffuso ripetutamente la notizia dell’assoluzione del sottosegretario, senza attendere la sentenza, che è attesa nel pomeriggio di oggi. Indipendentemente dall’esito, non è questo il tema, il servizio pubblico ha il dovere di garantire un’informazione rigorosa e verificata, evitando di diffondere notizie in modo precipitoso. Per questo motivo, chiederemo un’audizione in Commissione di Vigilanza RAI del direttore Paolo Petrecca, che ancora una volta dimostra un orientamento informativo che appare più vicino alla propaganda governativa che al dovere di garantire un’informazione imparziale e responsabile".

Anche Avs si era schierato contro la gestione della notizia da parte del canale Rai, parlando ironicamente di capacità "divinatorie" di Petrecca: "Il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca, il più meloniano dei meloniani in Rai, ha anche capacità divinatorie e dà per fatta l'assoluzione del sottosegretario alla Giustizia Delmastro per rivelazioni di segreto d'ufficio sul caso Cospito e anticipa la notizia nel telegiornale delle 12. Petrecca è talmente ansioso di informare i telespettatori del Tg che dirige dell'assoluzione di Delmastro che dimentica di avvisare che questa è solo la richiesta del pubblico ministero. Uno schiaffo al dovere deontologico di informare correttamente i cittadini. Da tempo segnaliamo il fatto che il direttore Petrecca è troppo tifoso del governo, e in particolare di Fratelli d'Italia, per dirigere il telegiornale all news del servizio pubblico con imparzialità. La Rai ha bisogno di direttori con la schiena dritta e non di ‘custodi' della linea meloniana. Dopo questo ennesimo caso di imparzialità del direttore Petrecca presenterò un'interrogazione in commissione di Vigilanza Rai", aveva detto il capogruppo dell'Alleanza Verdi Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.

Ora Nicola Fratoianni (Avs) chiede le dimissioni non solo di Delmastro, ma anche del direttore Rai: "In attesa che il sottosegretario Delmastro si dimetta dal suo incarico dopo la condanna a 8 mesi, il gesto delle dimissioni lo può fare il direttore di RaiNews dopo il titolo di oggi …".