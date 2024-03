Decreto Flussi 2024, oggi il primo click day: da che ora fare domanda e come per lavoratori stranieri Da oggi, 18 marzo, si apre il click day per il decreto flussi, che riguarda e istanze di lavoro subordinato non stagionale e quelle per i lavoratori autonomi. Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 9:00. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Oggi, lunedì 18 marzo, si parte con il primo click day del Decreto Flussi 2024: le domande per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari, cioè provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione europea, potranno essere inviate a partire dalle 9:00 nell'Area Riservata del Portale Servizi ALI del ministero dell'Interno. Il click day di oggi riguarda le istanze di lavoro subordinato non stagionale e quelle per i lavoratori autonomi.

Per fare domanda è possibile precompilare i moduli, accedendo al portale Servizi Ali tramite Spid o Cie, nella sezione ‘Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024', tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, fino al 24 marzo prossimo, dalle 8 alle 20, a eccezione dei giorni 17, 20 e 24 marzo, in cui il servizio sarà attivo fino alle ore 18.

Per il 2024 saranno complessivamente 151.000 le quote di ingresso in Italia per lavoratori non comunitari, in particolare: 61.250 per lavoro subordinato non stagionale, 700 per lavoro autonomo e 89.050 per lavoro subordinato stagionale. Il successivo click day riguarderà gli apolidi, i rifugiati e i lavoratori per assistenza familiare in ambito sociosanitario, e inizierà il 21 marzo, sempre dalle ore 9. Il prossimo 25 marzo, dalle 9 in poi, il click day sarà dedicato invece alle istanze di lavoro subordinato stagionale.

A che ora parte il click day del Decreto Flussi 2024 e a chi è rivolto

Il decreto Flussi è previsto per cittadini provenienti dall'estero, che possono fare ingresso in Italia per essere impiegati nel mercato del lavoro. Le tipologie di lavoro previste riguardano quello subordinato non stagionale, il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria e il lavoro stagionale. Il clickday di oggi riguarda appunto il lavoro subordinato non stagionale.

La richiesta di nulla osta potrà essere presentata per lavoratori provenienti da Paesi che hanno firmato accordi di cooperazione con l’Italia: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Rep. Di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Come fare domanda sul portale Servizi Ali del Ministero

Per fare domanda sul portale Servizi Ali è necessario entrare nell'area riservata con SPID/CIE, qui, quindi andare sulla voce ‘Sportello Unico Immigrazione'. A quel punto comparirà, tra le altre, la sezione denominata ‘Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024′. Dopo aver cliccato su questa voce, si potranno visualizzare tutti i modelli di domande previsti dal DF24. Bisogna selezionare il modello di interesse e procedere alla compilazione della domanda.

Si ricorda che la documentazione da allegare nella sezione di Upload deve essere in formato pdf e ciascun file non deve superare i 2MB. Al termine della compilazione, le domande risulteranno visibili nella sezione di ‘Riepilogo domande'. Le domande complete in ogni loro parte, che si trovano nello stato ‘Da inviare', sono quelle pronte per l’invio nel giorno del click day. Queste domande, dal giorno dopo il click day, saranno compilabili dalla sezione ordinaria ‘compila domande' raggiungibile dalla voce ‘Sportello Unico Immigrazione'.

In quali settori possono essere inseriti i lavoratori

I lavoratori stranieri potranno essere impiegati nei seguenti settori:

autotrasporto merci per conto terzi

settore dell’edilizia

turistico-alberghiero

settore della meccanica

telecomunicazioni

alimentare

settore della cantieristica navale

del trasporto passeggeri con autobus

della pesca

degli acconciatori

degli elettricisti

degli idraulici