Bonus genitori separati e divorziati 2024, c’è tempo fino al 2 aprile: a chi spetta e come fare domanda

A cura di Luca Pons

Il termine per richiedere il bonus genitori separati e divorziati slitta al 2 aprile 2024, dato che il 31 marzo cade in un giorno festivo. A comunicarlo è l'Inps, sul suo sito ufficiale. Il contributo vale un massimo di 800 euro al mese per dodici mesi. Il bonus è rivolto a chi ha un reddito al di sotto degli 8.174 euro e rispetta anche gli altri requisiti: deve aver convissuto con un figlio (minorenne o con disabilità) durante la pandemia, e in quel periodo non deve aver ricevuto l'assegno di mantenimento perché l'altro genitore non l'ha pagato per problemi economici. La domanda si può presentare online, dal sito dell'Inps nell'area dedicata.

A chi spetta il bonus genitori separati e divorziati 2024: i requisiti

Il bonus spetta ai genitori separati, divorziati o non conviventi. Questi possono fare domanda se rispettano i requisiti, che riguardano sia il reddito che le specifiche condizioni di vita. Dal punto di vista del reddito, questo deve essere inferiore a 8.174 euro. In più, deve essersi verificata questa situazione: il genitore che fa la richiesta nel periodo della pandemia abitava con un figlio minorenne, oppure con un figlio con disabilità (a prescindere dall'età); aveva diritto all'assegno di mantenimento, ma non l'ha ricevuto (del tutto o in parte); il motivo per cui l'ha ricevuto è che l'altro genitore aveva difficoltà economiche.

In particolare, per ‘difficoltà economiche‘ si intende se l'altro genitore ha sospeso la sua attività lavorativa per almeno 90 giorni – anche non di fila – dall'8 marzo 2020 in poi. O, in alternativa, se il suo reddito nel 2020 è stato più basso di almeno il 30% rispetto al 2019.

Come fare domanda sul sito Inps per il contributo fino a 800 euro

La richiesta può essere presentata fino a martedì 2 aprile 2024, dato che la scadenza che era stata indicata in precedenza (il 31 marzo) cade in un giorno festivo. Per fare domanda basta andare nella sezione specifica del sito dell'Inps, e accedere con Spid, Cie, Cns o eIdas. Qui, selezionando il servizio "Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento" che si trova tra le Prestazioni non pensionistiche, è possibile inserire i propri dati.

Quando arriva il bonus, quanto vale e quanto dura

Il bonus genitori separati, divorziati e non conviventi ha un importo che dipende dall'entità dell'assegno di mantenimento che non è stato pagato. L'importo massimo è di 800 euro al mese per dodici mesi, ovvero 9.600 euro in tutto. La quantità di soldi pagata a ciascuno sarà determinato anche dal fondo complessivo messo a disposizione dal governo Meloni, pari a 10 milioni di euro. L'Inps erogherà questi soldi non in rate mensili, ma in un'unica soluzione. Prima che il pagamento avvenga, comunque, tutti i requisiti dovranno essere verificati dal Dipartimento per le politiche della famiglia.