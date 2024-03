Bonus genitori separati e divorziati fino a 800 euro al mese, come fare domanda: requisiti e scadenze Il bonus genitori separati o divorziati vale fino a 800 euro al mese per dodici mesi. Può richiederlo chi durante la pandemia da Covid-19 avrebbe dovuto ricevere un assegno di mantenimento, ma non l’ha fatto perché l’altro genitore aveva delle difficoltà economiche. L’ultimo giorno per fare domanda è il 31 marzo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I genitori separati, divorziati o non conviventi possono fare domanda per avere un rimborso se uno dei coniugi, durante il periodo pandemico, non ha pagato il mantenimento perché ha avuto difficoltà economiche legate al Covid-19. Il bonus genitori separati o divorziati può andare fino a 800 euro al mese per dodici mensilità, ma può richiederlo solo chi ha un reddito sotto gli 8.174 euro e rispetta altri requisiti. Rimangono solo alcune settimane per fare domanda: il portale Inps dedicato resterà aperto fino al 31 marzo 2024.

Chi può ottenere il bonus: i requisiti di reddito

La platea a cui si rivolge il bonus è quella dei genitori che sono separati, oppure divorziati, o semplicemente non convivono. Il sostegno è pensato per chi ha attraversato una specifica situazione di difficoltà economica e per questo i requisiti sono i seguenti: durante la pandemia, il genitore che fa la richiesta doveva convivere con almeno un figlio minorenne (o un figlio maggiorenne che avesse una disabilità grave). Chi vuole avere il bonus deve avere un reddito più basso di 8.174 euro. Infine, è necessario che nel periodo dell'emergenza pandemia chi fa domanda non abbia ricevuto del tutto o in parte un assegno di mantenimento a cui avrebbe avuto diritto, perché l'altro genitore non l'ha pagato.

Qui entrano in gioco i requisiti che riguardano l'altro genitore. Infatti il bonus non spetta a tutti coloro che non hanno ricevuto il mantenimento: l'agevolazione scatta solo se l'altro genitore, quello che avrebbe dovuto versare il denaro, ha sospeso o ridotto la sua attività lavorativa per almeno 90 giorni (circa tre mesi) dall'8 marzo 2020 in poi. Oppure, se il suo reddito nell'anno 2020 è stato più basso di almeno il 30% rispetto a quello del 2019, a prescindere dai motivi specifici per cui questo è avvenuto.

Leggi anche Quando arriva il bonus mamme lavoratrici 2024, chi può ottenerlo e come fare domanda

Quanto vale il bonus genitori separati 2024

L'importo del bonus dipende dai soldi che non sono stati pagati, ma il massimo è fissato a 800 euro euro al mese per dodici mesi. Complessivamente, quindi, si parla di 9.600 euro in tutto, che non saranno versati in quote mensili ma in un'unica soluzione. L'importo del bonus dipenderà anche dal numero di richieste e dalla disponibilità dei fondi, che ammontano in tutto a 10 milioni di euro. L'importo esatto che verrà erogato a ciascuno non sarà comunicato nel momento stesso in cui si presenta la domanda, ma bisognerà aspettare che l'Inps elabori tutte le richieste.

Come fare domanda all'Inps e quando scade il sussidio

A presentare la domanda, naturalmente, deve essere il genitore che avrebbe avuto diritto al mantenimento ma non l'ha ricevuto. Andando nell'area dedicata sul sito dell'Inps – è necessario autenticarsi con Spid, Cie o Cns – si può selezionare il servizio "Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento", inserito tra le Prestazioni non pensionistiche. Come detto, anche il tempo è limitato: la scadenza ultima per presentare domanda è fissata al 31 marzo 2024. Dopodiché, non sarà più possibile richiedere il bonus genitori separati o divorziati.