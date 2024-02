Bonus genitori separati e divorziati fino a 800 euro, come funziona e chi può fare richiesta all’Inps Il bonus genitori separati fino a 800 euro al mese è rivolto alle coppie separate, divorziate o non conviventi, se uno dei genitori durante la pandemia non ha pagato il mantenimento a causa delle difficoltà economiche. Si può fare domanda fino al 31 marzo 2024, e bisogna rispettare specifici requisiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È partito il bonus per genitori separati, divorziati o non conviventi. Si tratta di una misura rivolta alle famiglie a basso reddito in cui uno dei genitori non ha pagato l'assegno di mantenimento all'altro a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia da Covid-19. Le domande sono già aperte, e lo resteranno fino al 31 marzo 2024. L'importo può variare a seconda della somma che non è stata pagata, fino a un massimo di 800 euro.

Chi può ottenere il bonus genitori separati 2024: i requisiti

Per richiedere il bonus genitori separati – che si applica anche alle coppie divorziate o non conviventi – è necessario rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto, il genitore che fa la domanda deve avere un reddito non superiore a 8.174 euro. In più, nel periodo dell'emergenza Covid doveva convivere con dei figli minorenni, oppure degli maggiorenni con disabilità grave. Sempre nel periodo della pandemia, deve non aver ricevuto l'assegno di mantenimento a cui aveva diritto perché l'altro genitore è stato inadempiente.

Se l'altro genitore ha cessato, sospeso o anche ridotto la sua attività lavorativa per almeno 90 giorni dall'8 marzo 2020, oppure se nel 2020 ha avuto un reddito inferiore di almeno il 30% rispetto al 2019, questo si può qualificare come "difficoltà economica" che spiega l'impossibilità di pagare il mantenimento. Perciò, in questo caso può intervenire lo Stato – anche se diversi anni dopo – a compensare il danno.

Come e quando fare domanda

Per presentare domanda bisogna andare sul sito dell'Inps e accedere alla propria area personale, utilizzando Spid o altra identità digitale. Poi, nella sezione per le prestazioni non pensionistiche, si troverà l'apposito servizio: "Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento". Ovviamente, dopo aver fatto la richiesta ci sarà una verifica sui requisiti per certificare che tutte le informazioni comunicate corrispondano alla realtà. È possibile fare domanda già oggi, e il portale resterà aperto fino al 31 marzo 2024.

Quanto vale il sostegno

L'importo del bonus genitori separati dipende dall'entità dell'assegno di mantenimento che non è stato versato. La cifra massima che può essere erogata, comunque, è di 800 euro mensili. Il pagamento avviene in un'unica soluzione, e spetta per massimo dodici mensilità. L'erogazione andrà avanti fino a esaurimento fondi: il governo ha stanziato 10 milioni di euro in tutto. A gestire il pagamento sarà l'Inps.