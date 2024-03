Decreto Flussi 2024, quando e come fare domanda per lavoratori stranieri, colf e badanti Nei prossimi giorni tre click day per il decreto Flussi 2024 permetteranno l’ingresso di 151mila lavoratori in Italia: saranno il 18 marzo, il 21 marzo e il 25 marzo. In tutti e tre i casi, le domande apriranno alle ore 9. È possibile compilare la domanda in anticipo. I posti saranno assegnati nell’ordine in cui vengono presentate le richieste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Quest'anno il decreto Flussi per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari (cioè provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione europea) prevede tre click day separati: uno lunedì 18 marzo, uno giovedì 21 marzo e l'ultimo lunedì 25 marzo 2024. In tutte e tre le occasioni, le domande apriranno alle ore 9. Nel complesso ci saranno 151mila ingressi previsti, e in particolare: 89.050 persone per lavoro subordinato stagionale, 61.250 persone per lavoro subordinato non stagionale e 700 persone per lavoro autonomo.

Quando sono i click day e chi può fare domanda

Il primo click day aprirà il 18 marzo 2024 alle ore 9, ed è dedicato ai lavoratori subordinati non stagionali e ai lavoratori autonomi. I lavoratori possono essere inseriti nel settore dell'edilizia, turistico-alberghiero, meccanico, alimentare, cantieristico navale, delle telecomunicazioni, dell'autotrasporto per conto terzi o del trasporto passeggeri con autobus, o ancora nella pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici.

In particolare, il click day del 18 marzo è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici che provengono dai Paesi con cui l'Italia ha degli accordi di cooperazione in materia di migrazione, ovvero: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Geordia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblicani Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

Il click day del 21 marzo 2024 aprirà alle ore 9 e sarà rivolto ai lavoratori subordinati non stagionali che provengono dai Paesi non citati prima, quindi quelli con cui l'Italia non accordi. Il 21 marzo sarà il turno anche di colf e badanti, ovvero dei lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza, che sia socio-sanitaria o familiare. Lo stesso giorno potranno presentare la loro richiesta anche i lavoratori e le lavoratrici residenti in Venezuela che hanno origine italiana (almeno da parte di uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta), gli apolidi e i rifugiati.

Infine, l'ultima scadenza arriverà il 25 marzo 2024, sempre alle ore 9. In quell'occasione potranno fare domanda i lavoratori subordinati stagionali dei settori turistico-alberghiero e turistico.

Come fare richiesta

Per tutti i click day è già possibile precompilare i moduli di domanda. È sufficiente accedere, con Spid o Carta d'identità elettronica, all'apposito portale Servizi Ali, e accedere alla sezione Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024. Si tratta dello stesso portale a cui bisognerà accedere per presentare la domanda. Il servizio è disponibile ogni giorno dalle ore 8 alle ore 20, tranne per i giorni immediatamente prima dei click day, quando sarà attivo solo fino alle 18.

Da quando le domande aprono, sarà possibile presentarle fino al 31 dicembre 2024. Si parla di click day, però, proprio perché i numeri di posti disponibili sono sempre molto più bassi del numero di richieste presentate. Per questo, i primi che fanno domanda avranno gli ingressi, mentre gli altri no. Dopo aver fatto l'accesso, se tutti i posti sono già stati occupati si riceverà il messaggio "La pratica risulta al momento non in quota".