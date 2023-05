Daniela Santanché potrebbe nominare il suo ex socio Flavio Briatore come presidente dell’Agenzia per il Turismo La ministra del Turismo pensa di nominare Flavio Briatore all’Enit, l’Agenzia Nazionale per il Turimo. La decisione troverebbe il via libera di Giorgia Meloni e soprattutto di Matteo Salvini.

A cura di Redazione

Flavio Briatore potrebbe essere il nuovo presidente dell’ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, ente pubblico economico che dipende dal ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanché. L’imprenditore succederebbe a Giorgio Palmucci, che era stato nominato il 10 gennaio del 2019 e poi era diventato consigliere dell’allora ministro leghista Massimo Garavaglia.

La notizia è stata anticipata da Il Foglio, che parla di contatti in corso e di un via libera arrivato direttamente da palazzo Chigi, anche se per ora mancano conferme ufficiali. Briatore, come noto, è uomo stimato non solo dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma soprattutto dal ministro Matteo Salvini, che da anni ipotizza di coinvolgerlo direttamente in politica. L’indicazione sarebbe poi direttamente effettuata da Daniela Santanché, titolare del dicastero cui spettano le competenze sull’ENIT (la nomina del presidente dovrebbe poi essere sottoposta a parere parlamentare). Stando a quanto segnala il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, l’esponente di Fratelli d’Italia si dice convinta che Briatore potrebbe rappresentare al meglio l’Italia all’estero, anche in virtù della sua carriera di imprenditore. Un modo per superare anche l'imbarazzo della campagna Open to Meraviglia, naufragata tra meme ed errori di gestione.

Si tratterebbe di un’indicazione destinata a sollevare grandi polemiche politiche, non soltanto per alcune posizioni espresse in passato da Flavio Briatore. Già in queste ore sono in molti ad avanzare perplessità sull'ipotesi che Santanché nomini a capo di un importante ente pubblico un suo ex socio in affari, oltre che amico di lunghissima data. La ministra era infatti socia del Twiga, popolare locale e stabilimento balneare di Forte dei marmi, e ha venduto le sue quote anche per evitare critiche su un potenziale conflitto di interessi.

Enit, tra l’altro, è interessata da un percorso di “transizione” che dovrebbe portarla a diventare una società per azioni (solo in parte fuori dal controllo pubblico). L’attuale amministratrice delegata è Ivana Jelinic, nominata proprio dal governo Meloni.