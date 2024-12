video suggerito

Dal via libera agli aiuti militari a Kiev al dl Cultura: tutte le misure approvate dal governo in Cdm Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni. Tra le novità spiccano il dl Cultura, il nuovo Ccnl per le Funzioni centrali e la proroga degli aiuti militari all'Ucraina. Ecco le principali misure approvate.

A cura di Giulia Casula

Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i punti all'ordine del giorno, il decreto Cultura, il nuovo contratto delle Funzioni centrali, ma soprattutto la proroga dell'autorizzazione alla cessione di aiuti militari a Kiev.

Nel corso del Cdm è stato anche comunicato il nome Vincenzo Carbone, come nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate dopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini.

Guerra in Ucraina, approvato il decimo decreto di forniture militari

È stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto legge con "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina".

Si tratta del decimo decreto di forniture a Kiev varato dall'Italia dall'inizio del conflitto.

Auto, Urso fa il punto sul comparto e sul tavolo Stellantis

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha fatto il punto sul settore auto, aggiornando i colleghi sul tavolo Stellantis che si è tenuto lo scorso 17 dicembre e sulla posizione portata avanti dall'Italia.

"In occasione del tavolo Stellantis al Mimit, l’azienda ha presentato un Piano Italia che pone il nostro Paese al centro delle sue strategie, attraverso l’aumento dei modelli in produzione e la salvaguardia dei livelli occupazionali avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione dei dipendenti. Stellantis ha annunciato gli investimenti che effettuerà in Italia: per il 2025 sono previsti 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi di euro in acquisti da fornitori operanti nel nostro Paese", ha detto il ministro.

"Un impegno significativo che rappresenta una svolta rispetto a quanto fatto sinora, tanto più importante perché in controtendenza con quanto avviene nel resto d’Europa", ha aggiunto.

Ok al dl Cultura: cosa prevede

Il Consiglio dei ministri ha anche approvato il decreto Cultura. In particolare, il dl introduce le linee guida per favorire la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nello specifico quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento.

Nel decreto viene presentato anche il cosiddetto Piano Olivetti che intende valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Nel dettaglio viene previsto un intervento complessivo di 44 milioni di euro, di cui 4 per il 2024, al fine di promuovere l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani under 35, 25 milioni per il 2025 e 5 milioni per il 2026. Altri 10 milioni di euro sono destinati ad ampliare l'offerta culturale dei quotidiani cartacei.

Tra le novità anche lo stop al divieto di pubblicità indiretta del gioco come i banner e cartelloni pubblicitari dedicati alle scommesse, i quali potrebbero tornare negli stadi e negli impianti sportivi.

Sì al trasferimento dei condannati tra Italia e Libia

Ha trovato l'ok anche il disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate dall'Italia alla Libia, che consente il trasporto nel Paese di origine per scontarvi la pena residua dei cittadini condannati in via definitiva.

Il trasferimento potrà avvenire se la sentenza sia passata in giudicato, se la parte di condanna da espiare sia di almeno un anno e se il condannato dà il consenso, tranne che nei suoi confronti sia stata disposta una misura, come ad esempio quella di espulsione, per cui non possa più soggiornare nello Stato di condanna.

Trovato l'accordo sul Ccnl delle Funzioni centrali 2022-2024

È stato trovato un accordo sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Funzioni centrali, relativo al triennio 2022-2024.

L'intesa è stata firmata dall'Aran e da diversi sindacati, ad eccezione di Cgil, Uil e Usb. Il Ccnl introduce "numerose innovazioni e garantisce significativi miglioramenti economici per i circa 195mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici economici", ha fatto sapere il ministero della Pubblica Amministrazione.

In particolare, il contratto prevede un aumento mensile medio di 165 euro per tredici mensilità, pari a circa il 6%. "L'approvazione del contratto delle Funzioni centrali rappresenta un importante passo avanti nel percorso di miglioramento della Pubblica amministrazione. Si tratta del primo contratto della tornata contrattuale 2022-2024, il cui iter si concluderà con la certificazione della Corte dei conti", ha detto il ministro Zangrillo.

"Mi auguro che anche le trattative per i contratti delle Funzioni locali e della Sanità possano chiudersi a breve termine, proseguendo nel cammino di riforma e valorizzazione del settore pubblico che la scorsa settimana ci ha portato anche a firmare il rinnovo del contratto 2022-2024 del comparto Difesa-Sicurezza", ha concluso.