Covid, Draghi farà una conferenza stampa lunedì per spiegare il decreto entrato in vigore oggi Si terrà lunedì 10 gennaio la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per spiegare le novità introdotte con il nuovo decreto anti Covid del governo. Che però è entrato in vigore già oggi, facendo scattare l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50.

A cura di Annalisa Girardi

Lunedì 10 gennaio il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo decreto del governo, emanato lo scorso 5 gennaio ed entrato in vigore oggi. Si tratta del provvedimento con cui è stato introdotto l'obbligo vaccinale: la conferenza stampa servirà per illustrare il nuovo pacchetto di misure messo in campo per contrastare la quarta ondata, caratterizzata dalla variante Omicron, che sta causando oltre 100 mila contagi al giorno.

Il 10 gennaio, inoltre, è il giorno in cui entreranno in vigore le nuove regole sul Super Green Pass, stabilite invece nel decreto approvato appena prima di Natale. Ed è il giorno di riapertura delle scuole dopo la pausa per le vacanze natalizie. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, in un primo momento la conferenza stampa per spiegare le novità dell'ultimo decreto avrebbe dovuto tenersi giovedì, il giorno dopo il Consiglio dei ministri: si sarebbe poi invece optato per il lunedì in cui diventano effettive le regole sulla Certificazione Covid rafforzata che impone una sorta di lockdown per i non vaccinati.

Da lunedì prossimo, infatti, scatteranno le nuove norme sul Super Green Pass che verrà esteso praticamente ovunque ad eccezione dei negozi e dei servizi essenziali. La stretta per i non vaccinati riguarderà non solo bar e ristoranti, ma anche mezzi di trasporto, alberghi, centri benessere cerimonie, piscine, palestre, fiere centri sociali e culturali. Già da oggi, invece, il vaccino è diventato obbligatorio per gli over 50. Dal 15 febbraio, inoltre, i cittadini con più di 50 anni che lavorano dovranno esibire il Super Green Pass sul luogo del proprio impiego per accertare il proprio status vaccinale. Chi non si adeguerà alle nuove regole sarà sospeso senza stipendio, anche se non perderà il posto di lavoro. Proprio l'obbligo vaccinale per questa fascia anagrafica sarà il tema al centro della conferenza stampa del presidente del Consiglio lunedì prossimo.