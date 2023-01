Cos’è il piano Mattei e a cosa è servita la visita di Giorgia Meloni in Algeria La presidente del Consiglio lavora al Piano Mattei per l’Africa tornando da Algeri con cinque accordi firmati e una prospettiva chiara: l’Italia deve diventare l’hub energetico dell’Unione europea.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dalla visita in Algeria, Giorgia Meloni è tornata "molto soddisfatta". Cinque accordi siglati, un disegno avviato con un orizzonte di legislatura e il piano Mattei – di cui la presidente del Consiglio ha parlato apertamente in Parlamento – che prende forma. L'obiettivo è rendere l'Italia l'hub energetico dell'Unione europea, un piano ambizioso che Meloni ha intenzione di perseguire nei prossimi anni. Per l'Italia è un passaggio "cruciale", per l'Ue sarebbe utile per "arginare le presenze" di Cina e Russia in Africa e riposizionarsi nel continente oltre il Mediterraneo.

L'Algeria è primo fornitore di gas e può diventare un partner fondamentale per l'Italia. In questo le cinque intese firmate ieri alla presenza della presidente del Consiglio rappresentano uno snodo importante: la dichiarazione congiunta per "rafforzare ulteriormente le eccellenti relazioni" fra i due Paesi nel campo politico, economico e culturale, a cui si aggiungono quattro accordi privati su idrogeno e riduzione dei gas serra, di cui due fra Eni e Sonatrach (l'equivalente algerino della compagnia energetica italiana).

Per realizzare la prospettiva a cui guarda Meloni, però, bisogna risolvere i problemi infrastrutturali – nello specifico i gasdotti – che creano il collo di bottiglia in Italia, soprattutto al centro del Paese (tra Campania e Molise). L'obiettivo del governo è estendere questi accordi di collaborazione anche ad altri Paesi africani, in modo da allargare la sfera di influenza con risvolti geopolitici che possono impattare anche su altre questioni, come quella migratoria.

Nel caso specifico l'Algeria ha bisogno dell'Italia per estendere e diversificare la sua produzione, ma soprattutto per giocare un ruolo centrale nella partita energetica europea. Per il nostro Paese, secondo la linea del governo Meloni, è un'occasione importante per ritagliare una posizione centrale a Bruxelles.