Cosa sta succedendo tra il governo Meloni e la magistratura dopo i casi Delmastro e Santanchè Il governo continua a raccontare di essere sotto attacco da parte della magistratura, dopo i casi Santanchè e Delmastro, e ora anche per la vicenda che riguarda il figlio di La Russa.

A cura di Tommaso Coluzzi

Prima il caso Santanchè, poi Delmastro, ora – si vocifera nel centrodestra – anche il figlio di Ignazio La Russa. La magistratura vuole fare opposizione al governo, dicono da Palazzo Chigi, ed è già cominciata la campagna elettorale per le europee del prossimo anno. Perciò si accelera sulla riforma della Giustizia voluta dal ministro Nordio. Ma nel frattempo continua la narrazione dell'esecutivo sotto attacco, una sorta di assedio raccontato da Giorgia Meloni ai giornali – non a caso oggi ci sono retroscena molto simili su Corriere della Sera e Repubblica – per far passare il messaggio del complotto contro di lei da parte dei magistrati.

Tutto è cominciato con la velina di Palazzo Chigi, affidata a fonti anonime, che conteneva un attacco diretto alla magistratura "politicizzata", colpevole di aver deciso di "fare opposizione" al governo con i casi della ministra Santanchè e del sottosegretario Delmastro. Sulla prima ci si riferisce alla diffusione della notizia che fosse indagata nel giorno dell'informativa in Senato, anche se l'inchiesta andava avanti probabilmente da settembre. Sul sottosegretario, invece, si contesta la decisione del Gip di Roma di ricorrere all'imputazione coatta per chiedere il rinvio a giudizio nonostante la Procura volesse l'archiviazione.

Lo scontro perenne tra centrodestra e magistratura è un'altra delle eredità di Silvio Berlusconi, che Giorgia Meloni sembra aver già preso particolarmente a cuore. L'ultimo caso è quello del figlio del presidente del Senato, Leonardo Apache La Russa, che è accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni conosciuta in un locale. La difesa della seconda carica dello Stato è stata discutibile, tanto da richiedere un passo indietro poche ore dopo. Ma nel centrodestra, anche in questo caso, c'è chi è pronto a parlare di "giustizia a orologeria" e di una riforma sempre più urgente. Per cambiare la giustizia e cominciare una nuova battaglia contro la magistratura.