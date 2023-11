Cosa significa che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza all’estero per l’Egitto Durante il Consiglio dei ministri di ieri il governo Meloni ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in Egitto, per via dell’afflusso di profughi da Gaza.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il governo Meloni ha dichiarato un nuovo stato di emergenza, ma stavolta in Egitto. Il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri – approvando, tra le altre cose, diversi provvedimenti importanti in materia di energia e di riforma della giustizia – ha anche effettuato un passaggio sulla situazione in Medio Oriente. Nello specifico, si è parlato – su proposta del ministro competente – della situazione nel Paese confinante con Israele e con la Striscia di Gaza, dove c'è una sanguinosa guerra in corso da ormai quasi due mesi (senza contare il pregresso). Perciò il governo ha deciso di deliberare lo stato di emergenza, per permettere di stanziare delle risorse per andare a intervenire in quei territori con delle missioni umanitarie.

Nel comunicato stampa diffuso ieri sera da Palazzo Chigi, si legge:

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell’afflusso di profughi da Gaza. Per i primi interventi è stato stanziato un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Il milione stanziato dal governo Meloni verrà realisticamente utilizzato in aiuti alla popolazione civile colpita dalla guerra tra Hamas e Israele. Lo stato di emergenza – di cui siamo stati abituati a sentir parlare durante la pandemia di Covid, ma anche ultimamente per via degli eventi climatici che hanno colpito quasi tutta l'Italia – serve a snellire le procedure di utilizzo dei fondi, ma anche a destinarne alcuni a un evento specifico. L'intervento all'estero farà capo, molto probabilmente, allo stesso ministro Musumeci, che ha la delega in merito.