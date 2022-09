Cosa dicono i sondaggi: testa a testa tra Meloni e Letta, ma il centrodestra vincerebbe le elezioni Continua il testa a testa tra Fratelli d’Italia e il Partito democratico. La coalizione vincente, comunque, secondo l’ultimo sondaggio BiDiMedia sarebbe comunque di gran lunga quella del centrodestra.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poche settimane dal voto, continua a essere un testa a testa tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico. La coalizione vincente, comunque, secondo i sondaggi è comunque di gran lunga quella del centrodestra. L'ultima rilevazione di BiDiMedia, però, sottolinea come i due principali alleati di Giorgia Meloni, Lega e Forza Italia, siano entrambi in calo. Mentre cresce il Terzo polo e il Movimento Cinque Stelle. Andiamo a vedere nel dettaglio le stime di BiDiMedia sulle intenzioni di voto in vista del 25 settembre.

Fratelli d'Italia si trova al primo posto con il 24,5% dei consensi, seguito però a strettissimo giro dal Partito democratico, al 24,3%. Tra le prime due forze politiche e il resto dei partiti c'è un divario ampissimo, di oltre dieci punti percentuali. Al terzo posto troviamo infatti la Lega al 12,7%, seguita a ruota dal Movimento Cinque Stelle all'11%. E se il Carroccio risulta in calo rispetto alle precedenti rilevazioni, i pentastellati guadagnano consensi.

A seguire un altro testa a testa. Forza Italia rimane infatti in quinta posizione con il 6,6%, ma il terzo polo di Azione e Italia Viva è vicinissimo, al 6,2%. A superare la soglia di sbarramento c'è anche l'alleanza di Verdi e Sinistra, che si posiziona al 3,8%.

Leggi anche Sondaggi politici, il centrodestra si prepara a stravincere le elezioni mentre il M5s risale

Per quanto riguarda le coalizioni, BiDiMedia fa un confronto con una rilevazione precedente, quella del 19 agosto: ora il centrodestra risulta secondo i sondaggisti di un punto sotto a quanto emerso qualche settimana fa.

Il calo della coalizione di destra è però dovuto essenzialmente al continuo crollo della Lega di Salvini, ora al 12,7% (-0,9 punti rispetto alla precedente rilevazione). Al contrario Fratelli d’Italia cresce di mezzo punto e si porta al 24,5%, in prima posizione. Calano invece di una manciata di decimi ciascuno gli altri partiti del Centrodestra: Forza Italia si attesta al 6,6% (-0,4 punti) mentre Noi Moderati ottiene 1,6 punti.

Per quanto riguarda il centrosinistra, BiDiMedia sottolinea che i progressisti ad oggi otterrebbero "il 30,7% dei voti, a poco meno di 15 punti di distacco dal Centrodestra". E infine, per quanto riguarda il Movimento, i sondaggisti scrivono che "la fine dell’alleanza con il PD sembra aver interrotto la crisi del M5S. Il Movimento dell’ex inquilino di Palazzo Chigi Giuseppe Conte otterrebbe oggi il 11%, con un trend di relativamente lento ma progressiva crescita ad ogni sondaggio, dopo aver raggiunto il minimo storico sotto al 10% post-crisi di governo".