video suggerito

Cosa dicono i sondaggi politici elettorali in vista delle elezioni europee I sondaggi politici elettorali in vista delle elezioni europee mostrano uno scenario simile a quello di settembre 2022, ma con qualche novità rispetto agli equilibri tra i partiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I sondaggi in vista delle prossime elezioni europee mostrano una situazione non troppo differente da quella di settembre 2022, all'ultima tornata nazionale. C'è però qualche variazione negli equilibri tra i partiti: ad esempio, Forza Italia è ormai stabile davanti alla Lega e, secondo un sondaggio di Tecné, ormai oltre la doppia cifra. Ecco come voterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne, secondo le intenzioni di voto rilevate dall'istituto.

Il primo partito rimane saldamente Fratelli d'Italia al 27,3%, con diversi punti percentuali di vantaggio rispetto a tutte le altre forze politiche. Al secondo posto troviamo il Partito democratico, al 19,8%, seguito dal Movimento Cinque Stelle al 16,1%.

Al quarto posto troviamo un cambiamento rispetto al 25 settembre del 2022: Forza Italia ha superato la Lega ed è ora oltre la doppia cifra al 10,1%, mentre il Carroccio rimane al 7,8%. Un'altra novità rispetto a due anni fa è la lista formata da Italia Viva e +Europa, per gli Stati Uniti d'Europa che viene ora data da Tecné al 5%

A seguire, l'Alleanza Verdi e Sinistra al 3,8%, alla pari con Azione che registra gli stessi punti percentuali secondo il sondaggio. Tutte le altre liste vengono date al di sotto del 3%. L'indagine ha anche esaminato la fiducia nel governo di Giorgia Meloni. Il 39,7% degli intervistati ha risposto di averne, contro il 53,2% che invece ha detto di non averne. Invece, per quanto riguarda l'indice di gradimento della presidente del Consiglio, il 43,6% degli intervistati ha risposto di avere fiducia in Giorgia Meloni, contro il 51,8% che invece non ne ha.