video suggerito

Conte replica a Grillo: “Ha scritto a Schlein? A me interessano le lettere di licenziamento di Stellantis” Il leader del M5s Giuseppe Conte ha risposto a Beppe Grillo, che ieri ha inviato in modo provocatorio una lettera alla segretaria del Pd Elly Schlein, con lo scopo di attaccarlo: “Sarebbe auspicabile che da domani ci dedicassimo alle lettere di licenziamento agli operai di Stellantis”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il leader del M5s Giuseppe Conte ha risposto all'ennesima offensiva di Beppe Grillo, ancora formalmente Garante del Movimento sebbene la prima votazione per la Costituente ne abbia decretato l'eliminazione. Ieri l'ex comico ha inviato provocatoriamente una lettera al Nazareno, rivolgendosi alla segretaria Elly Schlein, per chiederle di considerare Giuseppe Conte come nuovo leader del Partito Democratico.

"Sarebbe auspicabile che da domani ci dedicassimo alle lettere di licenziamento agli operai di Stellantis, un problema che riguarda migliaia di famiglie", ha commentato il leader M5s Giuseppe Conte a Sky Tg24. Per canzonare il presidente pentastallato, mentre continua la seconda consultazione online degli iscritti per stabilire nuove regole per lo statuto del Movimento, Beppe Grillo ha scritto una missiva a Schlein, con oggetto ‘Lettera di referenza per Candidatura di Giuseppe Conte', accusando il suo rivale di aver fatto regalato milioni di voti ai dem: "Gent.ma Elly Schlein. Le scrivo questa lettera di referenze perché ritengo che Giuseppe Conte (simpaticamente Oz) sia la persona giusta per guidare il Partito Democratico o, se preferite, di una delle sue correnti", si legge nel testo, in cui il Garante definisce Conte "l'uomo giusto per il Partito Democratico".

"Conte ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal Movimento 5 Stelle al PD, contribuendo in modo significativo al rafforzamento della vostra base elettorale".

E infine ha allegato "a supporto della mia lettera di referenza" anche "un grafico che mostra i risultati concreti da lui già raggiunti per il vostro partito: milioni di voti travasati dal MoVimento 5 Stelle al Pd. Vi chiedo di considerare la generosità e l'abnegazione di Conte verso di voi. Sono certo che porterà il suo stile unico, fatto di compromessi creativi, strategie e un tocco di teatralità istituzionale", si legge nella lettera.

Con l'incognita del quorum, in attesa dei risultati della seconda votazione per la Costituente M5s, chiesta proprio da Grillo grazie ai poteri che lo statuto ancora gli assegna, Conte ha replicato così: "Adesso è il momento del livore, io non posso competere su questo livello, né sulle battute", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle a Sky Tg24. "Adesso c'è tutto un mondo che sta godendo di tutte le ingiurie che ci vengono rivolte" mentre "sarebbe auspicabile che" dopo le paginate dei giornali "ci dedicassimo alle lettere di licenziamento agli operai di Stellantis", ha sottolineato.

Beppe Grillo "si faccia una sua fondazione", la fondazione "può essere antidemocratica, potrebbe fare ciò che vuole. Ma un'associazione è una forza democratica" dove "gli iscritti contano", ha detto ancora nell'intervista.

Per Giuseppe Conte non c'è alcun rischio di una scissione, "perché vedo una comunità che oggi si è alzata in piedi, alza la testa anche di fronte al garante e ha lavorato per definire nuovi obiettivi strategici. Dopo il processo costituente siamo una comunità completamente rinnovata, che piaccia o non piaccia".