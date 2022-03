Conte è stato riconfermato leader del M5S dagli iscritti con il 94% dei voti Il risultato permette all’ex premier di continuare a guidare il Movimento 5 stelle e provare a imprimere la svolta che aveva già promesso in estate.

A cura di Giacomo Andreoli

Giuseppe Conte è stato riconfermato presidente del Movimento 5 stelle con il 94,2% dei sì da parte degli iscritti. Con lui via libera anche alla nuova struttura politica nei fatti in carica dall'estate. Questa è composta da vicepresidenti, comitati, garante e organi di garanzia. La percentuale permette all'ex premier di continuare a guidare la formazione politica. Ieri, infatti, aveva spiegato che in caso di un risultato risicato, che superasse di poco il 50% delle affermazioni positive, avrebbe lasciato la guida del M5S. "A fronte di un risultato di misura– aveva detto- lascerei il Movimento che in questo momento ha bisogno di una leadership forte, di una forte investitura. Allo stesso modo, però, è un dovere dirvi che in caso di una decisa riconferma le cose inevitabilmente cambieranno".

La votazione si è resa necessaria dopo che lo scorso 7 febbraio il Tribunale di Napoli ha bloccato le votazioni per la modifica dello Statuto e l'elezione di Conte dello scorso agosto. I giudici avevano argomentato la decisione parlando di vizi procedurali, a partire dall'esclusione dalla votazione di tutti gli iscritti da meno di sei mesi. I grillini, però, si sono appellati al regolamento del 2018, per il quale questi iscritti non possono votare, quindi hanno fatto esprimere nuovamente l'assemblea degli iscritti tramite la piattaforma on line SkyVote. Il prossimi 5 aprile, comunque, ci sarà l'udienza di merito del Tribunale per stabilire se il ricorso contro il M5s è valido. In caso di esito positivo per chi ha fatto causa ai grillini, il caso si può riaprire, a prescindere dall'esito della votazione di oggi.

Ad agosto gli iscritti al Movimento avevano eletto Conte con oltre il 92% dei voti. Secondo il nuovo Statuto la figura del Presidente è l'unico titolare e responsabile "della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico", mentre il Garante (cioè Beppe Grillo) è "il custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del Movimento 5 Stelle".