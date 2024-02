Consiglio europeo, c’è l’accordo sui fondi all’Ucraina: 50 miliardi di euro a Kiev dal bilancio Ue “Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Ue”: lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Il Consiglio europeo ha trovato l'accordo sul bilancio comunitario e i fondi all'Ucraina, superando così lo stallo che si era creato a dicembre, quando l'Ungheria aveva posto il veto. "Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l'Ucraina all'interno del bilancio dell'Ue. In questo modo si garantisce un finanziamento costante, a lungo termine e prevedibile per l'Ucraina", ha scritto su X il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

"L'Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità del sostegno all'Ucraina", ha poi aggiunto. Il vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dell'Ue era stato convocato dopo che nella scorsa riunione, tenutasi alla fine del 2023, non era stato trovato l'accordo all'unanimità sul budget pluriennale comunitario per quanto riguardava i fondi a Kiev. Il premier ungherese Viktor Orban aveva infatti votato contro, bloccando i 50 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina nella guerra di aggressione scatenata dalla Russia.

"Accordo raggiunto! l Consiglio europeo ha rispettato le nostre priorità. Sostegno all'Ucraina. Lotta all'immigrazione irregolare. Sostegno alla competitività europea. È un buon giorno per l'Europa", ha aggiunto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Sulla base del rapporto annuale della Commissione sull'attuazione del pacchetto di aiuti per l'Ucraina, il Consiglio europeo terrà un dibattito annuale sull'attuazione stessa con l'obiettivo di dare una guida. Se necessario, fra due anni il Consiglio europeo inviterà la Commissione a presentare una proposta di revisione nel contesto della revisione del bilancio comunitario", si legge in un paragrafo delle conclusioni del vertice.

Prima del vertice, sempre a Bruxelles, si è tenuta una riunione informale con Orban, a cui ha partecipato anche Giorgia Meloni, per fare il punto sul caso di Ilaria Salis, l'italiana detenuta in Ungheria che è apparsa in catene in tribunale. Ne aveva dato notizia lo stesso premier ungherese, condividendo sui social una foto che lo vedeva riunito attorno a un tavolo con i presidenti di Consiglio e Commissione, la presidente del Consiglio italiana, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.