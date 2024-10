video suggerito

Con la manovra 2025 un’estrazione del Lotto in più alla settimana: si aggiunge il venerdì Con la manovra di Bilancio 2025 diventa stabile l’estrazione del Superenalotto del venerdì, per aumentare le risorse da destinare al Fondo per le emergenze nazionali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

La manovra 2025, dopo la firma del presidente Sergio Mattarella, è arrivata ieri alla Camera, e inizia così il suo iter parlamentare. Il disegno di legge, composto da 144 articoli, contiene i punti chiave anticipati dopo il varo in Consiglio dei ministri la scorsa settimana: la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro – ma ridisegnato rispetto alla versione dell'anno scorso – la riduzione a 3 aliquote Irpef, passando per l'anticipo delle imposte per banche e assicurazioni (che il governo dovrà poi restituire nei prossimi anni) pari da 3,4 miliardi, il tetto per lo stipendio dei manager della Pa, il finanziamento aggiuntivo al fondo sanitario da 1,3 miliardi per il 2025 e i tagli di spesa ai ministeri da circa 3 miliardi l'anno.

Secondo il calendario della manovra, le audizioni davanti alle commissioni Bilancio del Parlamento dovrebbero iniziare il 28 ottobre, mentre il termine degli emendamenti dovrebbe essere fissato fra l'8 e il 10 novembre. Tre i relatori di maggioranza: per Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli, per FI Mauro D'Attis e per la Lega Silvana Comaroli.

Lotto e Superenalotto: aggiunta estrazione settimanale del venerdì

Tra le novità c'è la stabilizzazione dell'estrazione settimanale aggiuntiva di Lotto e Superenalotto del venerdì, per aumentare le risorse da destinare al Fondo per le emergenze nazionali. Normalmente le estrazioni dei giochi avvengono il martedì, il giovedì e il sabato.

All'articolo 13 del testo della manovra si legge: "A decorrere dall'anno 2025, è effettuata nella giornata di venerdì una estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa è posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi". Il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si aggiunge.