Commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia (M5s) eletta presidente: è la seconda donna di sempre Barbara Floridia è stata eletta presidente della commissione di Vigilanza Rai. La capogruppo al Senato del M5s ha ricevuto 39 voti su 42. Le vicepresidenti saranno Maria Elena Boschi di Italia viva e Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia.

A cura di Luca Pons

La commissione di vigilanza Rai, che si è riunita oggi per la prima volta, ha scelto la sua nuova presidente: sarà Barbara Floridia, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato. Nata a Messina, Floridia ha 46 anni ed è senatrice con il M5s dal 2018. Sarà la seconda donna a presiedere la commissione bicamerale che ha l'incarico di sorvegliare il servizio pubblico radiotelevisivo, dopo Rosa Russo Iervolino che fu in carica dal 1985 al 1987.

La vigilanza sulla Rai sarà quindi guidata da una componente dell'opposizione, e in particolare del M5s, partito che in passato è stato critico della gestione della Rai da parte del governo Meloni. In particolare, a febbraio Roberto Fico – a sua volta ex presidente della commissione – aveva detto a Fanpage.it che il governo doveva "stare al suo posto". "Non solo dichiarano apertamente che vogliono occupare la Rai, ma anche decidere la linea culturale che la Rai deve avere. Non è possibile, il governo deve stare al suo posto. Serve una legge".

Il voto per Floridia è stato quasi unanime: 39 favorevoli su 42 partecipanti al voto. Tra le altre schede si sono registrate un voto per Maria Elena Boschi, di Italia viva, una scheda nulla e una bianca. La commissione ha applaudito, quando la votazione si è conclusa. La maggioranza richiesta era di almeno tre quindi dei presenti. Era già stato stabilito da tempo che a guidare la Vigilanza sarebbe stato un esponente dell'opposizione, come di prassi accade, ma fino a pochi giorni fa si guardava proprio a Maria Elena Boschi come possibile candidata.

Prima del voto, però, la stessa Boschi ha confermato che il suo partito avrebbe votato Floridia: "La partita sulle commissioni è una partita istituzionale e non politica, quindi gli accordi istituzionali si rispettano: quindi voteremo Floridia come presidente", ha detto. L'accordo prevede che Boschi sia vicepresidente e che il Pd abbia un segretario di commissione, e così è stato. La commissione ha eletto come vicepresidenti Boschi e Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia. Montaruli a febbraio si è dimessa dal suo incarico di sottosegretaria all'Università dopo la condanna definitiva per peculato nel processo Rimborsopoli in Piemonte.

Le congratulazioni a Floridia sono arrivate dal suo partito. Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera, si è detto certo "che la sua autorevolezza e competenza daranno un grande contributo all'azienda e al diritto ad una corretta informazione per i cittadini". Giuseppe Conte su Twitter ha commentato così: "Buon lavoro a Barbara Floridia, eletta presidente della commissione di Vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione".