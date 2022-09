Come si vota alle elezioni 2022: la guida del Viminale Oggi 25 settembre si vota alle elezioni politiche in Italia, per eleggere Camera e Senato. Ecco le regole più importanti da seguire: quando si vota, dove, e come fare a non sbagliare sulla scheda elettorale.

A cura di Luca Pons

Le elezioni politiche, in cui si eleggeranno Camera e Senato, sono in programma oggi 25 settembre con seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23. Dopo settimane di campagna elettorale, da ieri è in vigore il silenzio elettorale e oggi tutti i cittadini potranno esprimere il loro voto, per eleggere i componenti della Camera e del Senato. Ci sono alcune importanti indicazioni da seguire, in questa elezione, che regolano lo svolgimento del voto. Ecco tutte le domande e le risposte pubblicate dal Ministero dell'Interno.