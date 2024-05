video suggerito

Come ottenere gli sconti su treni e voli per votare alle elezioni europee 2024: tutte le offerte Si vota sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 per le elezioni europee 2024 e per le elezioni amministrative in 3700 comuni. Sarà possibile effettuare viaggi andata e ritorno in treno e in aereo: offerte fino al 70% per Trenitalia, tariffa a -60% su Italo, 40 euro per i voli Ita Airways. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Pietro Forti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 in Italia si voterà per le elezioni europee e per le elezioni amministrative in oltre 3700 comuni. Hanno diritto di voto tutti i cittadini europei maggiorenni residenti in Italia e i cittadini italiani residenti all'estero. Per la prima volta, per gli studenti fuorisede sarà possibile votare dal comune di domicilio. Per chi lavora (o per gli studenti che non fossero riusciti a fare domanda per il voto fuorisede entro il 4 maggio) in un Comune diverso da quello di residenza, comunque, in occasione del voto sono attive diverse offerte per un viaggio di andata e ritorno. Sui treni ci saranno sconti tra il 60% e il 70%, mentre su Ita Airways è prevista un'offerta da 40 euro.

Come richiedere lo sconto sui biglietti Trenitalia per le elezioni europee 2024

Sia Trenitalia che Italo hanno deciso di istituire delle tariffe agevolate in occasione del voto. L'offerta promossa da Trenitalia ha diversi livelli di sconto: per i viaggi a media-lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte – incluso il servizio cuccette) è previsto uno sconto del 70% sul prezzo, mentre per i treni regionali lo sconto è del 60%. L’andata potrà essere effettuata dal 30 maggio, mentre il ritorno non oltre il 19 giugno.

Quando e come acquistare i biglietti Italo con le offerte per le elezioni

Per quanto riguarda Italo, la principale compagnia ferroviaria privata italiana, è possibile fino al 9 giugno acquistare un biglietto con uno sconto applicabile del 60%. Come per Trenitalia, il viaggio di andata deve essere prenotato per una data compresa tra il 30 maggio e il 9 giugno, mentre il viaggio di ritorno andrà effettuato tra l'8 e il 19 giugno.

Come risparmiare sui viaggi in aereo

Anche i viaggi in aereo sono oggetto di offerte: se si viaggia con Ita Airways, per le tariffe di importo superiore o uguale a 41 euro tra andata e ritorno, esiste uno sconto di 40 euro sui biglietti da e per l'Italia. Fanno eccezione i voli diretti Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Milano-Trieste (e viceversa), tratte per le quali sono previste promozioni specifiche, legate ai provvedimenti di continuità territoriale. I biglietti potranno essere acquistati, solo online, all'andata dal 2 al 9 giugno e al ritorno dall'8 al 16 giugno.

Quali documenti portare durante i viaggi di andata e ritorno

Per usufruire di tutte queste offerte sarà necessario munirsi di un valido documento d'identità e della tessera elettorale. Per quanto riguarda gli sconti Trenitalia, gli elettori dovranno esibire i due documenti nelle biglietterie, oppure apporre il "flag" di autocertificazione per l'acquisto online. Chi è sprovvisto di tessera elettorale dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva. Questa documentazione dovrà essere presentata anche al personale di bordo. Per il viaggio di rientro, oltre ai biglietti di andata e ritorno, gli elettori dovranno esibire anche la tessera elettorale timbrata o, in alternativa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale, che attesterà che la votazione è effettivamente avvenuta.

Del tutto simile la procedura su Italo: a bordo, per il viaggio d'andata, il passeggero dovrà esibire il documento d'identità e la tessera elettorale. Se sprovvisti di quest'ultima, basterà una dichiarazione sostitutiva che attesti che il biglietto è stato acquistato per recarsi alla sede elettorale dove si è iscritti per esercitare il diritto di voto. Per quanto riguarda il viaggio di ritorno, oltre al documento, servirà la tessera elettorale vidimata o una dichiarazione di avvenuta votazione sottoscritta dal presidente del seggio.

Per quanto riguarda i viaggi aerei con Ita Airways, l'elettore dovrà esibire la propria tessera elettorale al momento del check-in e dell'imbarco. In assenza della tessera, bisognerà presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, basterà mostrare la tessera elettorale timbrata.