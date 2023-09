Come funzionano i nuovi bonus benzina e bollette del governo Meloni e a chi spettano Il decreto Energia, approvato lunedì dal governo Meloni, ha introdotto due nuovi aiuti: il bonus benzina e un potenziamento del sostegno alle famiglie in difficoltà con le bollette.

A cura di Tommaso Coluzzi

Più che nuovi bonus, gli aiuti su benzina e bollette approvati dal governo Meloni sono un rafforzamento di sostegni già esistenti. Il primo è destinato alle famiglie in possesso della social card, il secondo a chi usufruisce del bonus sociale per l'elettricità. Entrambi dovrebbero arrivare a stretto giro – secondo quanto scritto nel decreto – per aiutare le fasce di popolazione più in difficoltà a difendersi dai rincari di carburanti ed energia. Il bonus benzina dovrebbe valere intorno agli 80 euro, mentre il nuovo sostegno per abbassare i costi della bolletta della luce verrà distribuito in base al numero di componenti dei nuclei familiari.

Il nuovo bonus benzina per chi ha la social card

Il bonus benzina, approvato con il decreto Energia, porterà circa 80 euro nelle tasche di molte famiglie italiane, con un vincolo: bisogna spenderli per fare rifornimento di carburante. I dettagli dell'attuazione della misura arriveranno nei prossimi giorni, ma già si sa che è legata al possesso della carta acquisti spesa, la social card del governo Meloni distribuita durante l'estate per comprare beni alimentari di prima necessità. Sulla stessa tessera verranno caricati altri 80 euro – la somma finale dipenderà da una serie di fattori, il fondo è finanziato con 100 milioni di euro da dividere tra i beneficiari – che potranno essere utilizzati a breve dalle famiglie. Per ricevere la social card, bisogna far parte di un nucleo familiare in cui nessun componente riceve altri aiuti – come reddito di cittadinanza o disoccupazione – e con meno di 15mila euro di Isee.

Cosa cambia con il bonus sociale elettrico potenziato

Il bonus sociale elettrico per le bollette della luce, è stato implementato nell'ultimo trimestre dell'anno. Quello che va da ottobre a dicembre. Le famiglie che già accedevano alla tariffa agevolata, infatti, riceveranno un aiuto straordinario dal governo, pari a un totale di 300 milioni di euro da dividere – anche in questo caso – tra tutti i beneficiari. Parliamo di circa 4 milioni di famiglie, che riceveranno – non è ancora chiaro in che formula – mediamente 70 euro di sconto sulla luce da qui a fine anno. La cifra dipenderà anche dal numero di componenti del nucleo.