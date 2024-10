Chi va meglio nei sondaggi politici, Fratelli d’Italia è vicino al 30% mentre la Lega crolla

video suggerito

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia non solo resta il primo partito nel Paese e si avvicina al 30% dei consensi, ma vede anche gli alleati/rivali del centrodestra in calo, a oltre venti punti di distanza nei consensi. Nel frattempo il Partito democratico appare in lento calo rispetto alle europee, e comunque parecchio distante da FdI. In ripresa il Movimento 5 stelle. Sono alcuni dei risultati principali del nuovo sondaggio politico realizzato da Swg e diffuso dal Tg La7.

Fratelli d'Italia sale al 29,7% rispetto a una settimana fa, guadagnando lo 0,2%. Come detto, il partito di Giorgia Meloni è nettamente il primo in Italia, e dopo due anni di governo i suoi consensi rimangono alti – anche se non raggiungono i picchi visti in passato, ad esempio, con la Lega di Matteo Salvini nel 2018. La soglia del 30%, comunque, resta vicina stando alle rilevazioni.

Che questo sia una preoccupazione o una soddisfazione per Meloni, lo stesso non si può dire dei suoi compagni di coalizione. Forza Italia scende all'8,8%, perdendo lo 0,2%. La Lega va all'8,6%, in calo dello 0,3%. Insomma, gli schieramenti guidati da Antonio Tajani e Matteo Salvini sono ‘attori secondari' a livello di consensi nel centrodestra, almeno stando alla rilevazione. E peraltro restano vicini tra loro, continuando a contendersi il secondo posto nella coalizione.

La maggioranza è completata da Noi moderati, all'1,2%, in crescita dello 0,2%. Così, l'alleanza di centrodestra ottiene così il 48,3% dei voti complessivi degli italiani.

Nell'opposizione il primo partito è il Partito democratico, che scende al 22,5% perdendo solo lo 0,1%. È un risultato di sostanziale stabilità, anche se per i dem sembra essere in corso un calo leggero e costante, iniziato nei mesi successivi alle elezioni europee, dove il Pd aveva superato le aspettative.

L'esatto contrario vale per il Movimento 5 stelle, che cresce all'11,6% con un +0,2%. Il M5s, al centro di polemiche interne e reduce da un risultato deludente in Liguria, alle europee aveva ottenuto un pessimo risultato arrivando poco sotto il 10%. Da allora, è sembrato in lenta ripresa, anche se al momento avrebbe – stando ai sondaggi – poco più della metà dei voti del Pd.

Va bene Alleanza Verdi-Sinistra, che si mantiene al 6,7%. C'è una flessione dello 0,1%, ma sembra in buona parte confermato il successo delle europee. Anche in Liguria, Avs ha mostrato di poter ottenere un risultato più alto rispetto al 3-4% che i sondaggi gli assegnavano fino a pochi mesi fa.

Tra gli altri partiti si registra il risultato costante degli schieramenti di centro. Azione di Carlo Calenda scende dello 0,1% (va al 2,4%), Italia viva di Matteo Renzi cresce della stessa percentuale (al 2,2%) e +Europa è stabile all'1,9%. In più, Sud chiama Nord di Cateno De Luca è fisso all'1,1%. Il sondaggio rileva anche la lista di Michele Santoro Pace terra e dignità, all'1%.