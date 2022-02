Centrodestra diviso anche sul vaccino, Tajani: “Se avessi figli piccoli li vaccinerei” Il centrodestra è diviso anche sulle vaccinazioni ai bambini. Tajani prende le distanze da Salvini e Meloni: “Se avessi un figlio in età minore, lo farei vaccinare, anche se fosse piccolo”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il centrodestra è sempre più diviso, ora anche sul tema dei vaccini anti Covid. È stata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ad aprire ieri questa ulteriore crepa, affrontando il delicato tema delle vaccinazioni ai bambini.

Nell'intervista rilasciata a Massimo Giannini su La Stampa ha infatti dichiarato di non aver intenzione di immunizzare sua figlia di 5 anni: "Non vaccino mia figlia perché il vaccino non è una religione, è una medicina", ha detto, "quindi valuto i rapporto rischi-beneficio", aggiungendo che "Le possibilità che un ragazzo muoia di covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine", ha proseguito. "Questo è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023". Naturalmente Giorgia Meloni, che nella stessa intervista ha anche detto di volersi proporre come guida della coalizione, e quindi a capo di un eventuale governo nel caso di vittoria alle prossime politiche, è stata contestata da esperti e scienziati, per la sua presa di posizione.

Come lei la pensa Matteo Salvini, il quale a sua volta ha detto ‘no' alle somministrazioni del siero anti Covid sui più piccoli. Intervistato da ‘Radio Capital', il segretario del Carroccio, forse per cercare di strappare qualche punto all'alleata, ha detto: "Mia figlia non è vaccinata, sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri, non sono oggetto di dibattito politico". Qualche ora dopo il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, ha fatto capire di voler prendere le distanze da Lega e Fratelli d'Italia sulla materia: "I miei figli sono più grandi" di quelli di Salvini e Meloni "e sono vaccinati tutti e due. Ognuno è libero di scegliere ciò che vuole per i propri figli. Io mi sono vaccinato e i miei figli anche. Se avessi un figlio in età minore, lo farei vaccinare, anche se fosse piccolo", assicura il presidente della commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, incontrando in serata la stampa a Bruxelles. Non è la prima volta del resto che Forza Italia si trova contro il resto del centrodestra e nettamente a favore delle politiche del governo per la gestione della pandemia.