Cdm concede vitalizio della legge Bacchelli al poeta Aldo Nove, cuoco Orlandi e alla cantante Kubota “Il Cdm ha deliberato la concessione di un assegno straordinario vitalizio, a norma della legge Bacchelli del 1985, in favore di: Silvano Orlandi, cuoco e pasticciere, Emiko Kubota, cantante lirica e Antonio Centanin (Aldo Nove), poeta, scrittore e sceneggiatore”: è quanto si legge in un comunicato del governo.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo ha deciso di concedere il vitalizio straordinario della legge Bacchelli al poeta Aldo Nove, al pasticcere Silvano Orlandi e alla cantante lirica Emiko Kubota. Si tratta del riconoscimento (che prende il nome dal suo primo beneficiario, lo scrittore Riccardo Bacchelli) a cittadini illustri nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze o che hanno svolto particolari attività umanitarie.

A darne notizia il comunicato diffuso alla chiusura del Consiglio dei ministri svoltosi questo pomeriggio: "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la concessione di un assegno straordinario vitalizio, a norma della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli), in favore di: Silvano Orlandi, cuoco e pasticciere, Emiko Kubota, cantante lirica e Antonio Centanin (Aldo Nove), poeta, scrittore e sceneggiatore". Secondo quanto riporta l'Agi si tratterebbe di un importo massimo fino a 24 mila euro, che viene erogato in stato di necessità e può anche essere revocato o quando il bisogno venga meno o nel caso di condanne penali definitive.

Ma chi sono i personaggi che lo hanno percepito? Aldo Nove, pseudonimo di Antonio Centanin, è uno scrittore e poeta italiano. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie, ma anche alcuni romanzi e raccolti. È stato acclamato dalla critica nel genere pulp, particolarmente fortunato negli anni Novanta, che si contraddistingue per un un linguaggio crudo e temi densi di violenza.

Silvano Orlandi, 83 anni, è invece un cuoco e pasticcere, particolarmente conosciuto per le sue creazioni per personaggi dello spettacolo. Ha preparato le torte di compleanno o matrimonio per volti noti del cinema e della tv, ma anche della politica e dello sport. Tra i suoi clienti Sophia Loren, Silvio Berlusconi, Michael Schumacher e anche papa Francesco.

Emiko Kubota è nata a Tokyo, ma ha studiato canto sia in Giappone che in Europa. Ha vinto diversi concorsi internazionali e interpretato la parte della protagonista nelle più famose opere liriche.