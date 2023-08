Catalfo a Fanpage: “Tutelare tutti i lavoratori, non solo una parte. Serve salario minimo dignitoso” “Le leggi si fanno in Parlamento, ma chi sta in Parlamento deve rappresentare i cittadini. Sentiamo quindi cosa pensano i lavoratori italiani, è giusto ascoltare la loro voce”, lo dice l’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, parlando in un’intervista con Fanpage.it della raccolta firme sul salario minimo.

L'obiettivo è quello di raccogliere un milione di firme a favore del salario minimo. E a giudicare dai numeri ottenuti in soli due giorni, non sembra una meta così irraggiungibile: a sottoscrivere l'iniziativa delle opposizioni, che chiedono da mesi un salario minimo legale a nove euro l'ora, sono già oltre duecentomila persone. "Ascoltare cittadini e lavoratori è fondamentale", afferma l'ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in un'intervista con Fanpage.it.

L'esponente del Movimento Cinque Stelle, sottolinea come ci siano oltre tre milioni e mezzo di lavoratori che attualmente, pur essendo coperti da un contratto collettivo nazionale, guadagnano meno di nove euro l'ora. E ribadisce che una soglia minima, nonostante ciò che dice la maggioranza, non rischierà di abbassare lo stipendio a chi oggi guadagna di più.

Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha continuato a insistere sulla contrapposizione tra salario minimo e contrattazione collettiva. Le opposizioni dicono invece che non c'è alcun contrasto, come stanno le cose?

Giorgia Meloni sbaglia. L'articolo 2 del nostro disegno di legge rafforza la contrattazione. Per definire una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, c'è scritto nel testo della proposta di legge, si deve guardare ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Sentendo la premier parlare ho avuto il dubbio che proprio non avesse chiaro l'obiettivo della nostra proposta, in quanto quella soglia minima che noi individuiamo entra in gioco solo nel caso in cui il suddetto contratto collettivo abbia un trattamento minimo inferiore ai nove euro l'ora. Insomma, è una soglia dignitosa.

La maggioranza dice che introducendo una soglia minima c'è comunque il rischio che molti contratti, già oltre quella cifra, si abbassino…

Non è così, è l'esatto contrario. Noi diciamo che il trattamento economico complessivo e il trattamento economico minimo dei contratti collettivi nazionali sono il punto di riferimento, sono cioè le cifre che bisogna applicare per tutti i lavoratori. La soglia dei nove euro si attiva solo se quei contratti hanno un trattamento economico minimo troppo basso: ad esempio, per quello dei servizi fiduciari della vigilanza, che non garantisce una retribuzione dignitosa, si attiva la soglia. Ma se c'è un contratto che ha un trattamento minimo di 10 euro l'ora, per quello non cambia nulla. Quel contratto non si tocca e rimane ciò a cui fare riferimento, nel senso che non si potranno fare nuovi contratti inferiori ai 10 euro l'ora. I contratti collettivi troppo bassi ci sono, soprattuto nel settore dei servizi e del turismo, ma anche nel commercio. Sono circa 3,6 milioni di lavoratori che stanno al di sotto della soglia dei nove euro. Bisogna intervenire su questi.

Cosa pensa della proposta di Meloni di coinvolgere il Cnel?

A me ha stupito molto, perché quell'incontro era l'occasione per entrare nel merito della questione. Ci sono già stati diversi mesi di discussione in commissione e tante audizioni, per cui sono anche stati ascoltati i rappresentanti del Cnel, a questo punto bisognava entrare nel merito, non porre delle domande. Il fatto che si rimandi ancora la discussione, tra l'altro al Cnel, mi è sembrato un po' strano. Il Cnel ha le sue funzioni, è un organo costituzionale che viene ascoltato dalle Camere e i suoi pareri vengono tenuti in considerazione, però mi è sembrata abbastanza singolare la proposta di spostare tutto dal Parlamento al Cnel.

Da questo percorso con il Cnel vi aspettate che possa arrivare una soluzione?

Francamente, finora non c'è stata un'apertura importante. Se poi da tutto questo dovesse arrivare una proposta convergente con la nostra, lo vedremo. La questione importante, comunque, è tutelare i lavoratori che pur lavorando rischiano di essere in povertà perché hanno dei salari troppi bassi. In Italia i salari anziché aumentare continuano a diminuire, ce l'hanno confermato anche i dati dell'Ocse secondo cui negli ultimi trent'anni sono diminuiti del 2,9% mentre in tutti gli altri Paesi sono aumentati. Si tratta di attuare l'articolo 36 della Costituzione e tutelare tutti i lavoratori non solo una parte, come ho sentito vorrebbe suggerire la maggioranza.

Qual è l'obiettivo della raccolta firme che avete lanciato con le altre opposizioni?

L'obiettivo innanzitutto è ascoltare i cittadini, sentire cosa ne pensano. Le leggi si fanno in Parlamento, ma chi sta in Parlamento deve rappresentare i cittadini. Sentiamo quindi cosa pensano i lavoratori italiani, è giusto ascoltare la loro voce. A giudicare dalla risposta di questi primi giorni, mi sembra che quello del salario minimo sia un tema molto sentito da tutti. Soprattutto, ci tengo a dirlo, da alcune fasce della popolazione: i giovani, che spesso hanno a lungo salari bassi, e le donne che durante il Covid sono state colpite di più, lavorando nei settori più a rischio come quello dei servizi.