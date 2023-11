Caso Gasparri, perché l’incarico di presidente della Cyberealm è incompatibile con il posto in Senato Un’inchiesta di Report, di cui sono uscite alcune anticipazioni, ha denunciato il ruolo che il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ricopre alla guida della società he si occupa di cybersicurezza, la Cyberealm. Un incarico che però sarebbe incompatibile con il suo ruolo in Senato.

Report manderà in onda un servizio sul senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che da poco ha ceduto la carica di vicepresidente di Palazzo Madama alla collega Licia Ronzulli, assumendo l'incarico di capogruppo degli azzurri. Nel servizio viene denunciato che il senatore ha omesso di dichiarare, prima della sua elezione, il suo ruolo di vertice in una società che si occupa di cybersicurezza, la Cyberealm.

Gasparri, che non ha smentito questa circostanza, sostiene che non vi sia alcuna incompatibilità tra il suo ruolo alla guida dell'azienda e il suo seggio in Parlamento. Eppure secondo l'articolo 18 del regolamento per la verifica dei poteri del Senato, questa carica andrebbe comunicata prima dell'eventuale elezione. Ecco cosa dice l'articolo in questione:

Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare, entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

Oggi il Fatto Quotidiano, con un articolo di Alessandro Mantovani, pubblica una nuova anticipazione dell'inchiesta. A quanto risulta, lo scorso 12 luglio all'Agenzia delle Dogane si sarebbero presentati due israeliani che volevano vendere un software per catalogare le merci. L'incontro sarebbe stato facilitato proprio da Maurizio Gasparri. Uno dei due israeliani si chiama Arik Ben Haim, e secondo Report è un ex dirigente dei servizi segreti israeliani.

Quindi non solo Gasparri ha omesso di comunicare il suo ruolo di presidente di Cyberealm, ma ha sponsorizzato un agente straniero per l'acquisizione di commesse pubbliche.

Il coinvolgimento di Gasparri, secondo quanto ricostruito da Report, risale all'estate 2021, ma in realtà il suo impegno va rintracciato nel passato, quando era ministro delle Comunicazioni del governo Berlusconi II e firmò la legge sulle tv 11/2004 che prese il suo nome. Durante il suo mandato, come riporta il Fatto, lo Stato cedette la Telit, asset strategico nel campo delle telecomunicazioni, alla israeliana Dai Telecom guidata da Ouzi Cats, personaggio che dovette poi lasciare la guida della società una volta finito nel mirino di un'inchiesta dell'Fbi per una presunta frode milionaria. Oggi Ouzu Cats sarebbe socio occulto di Cyberealm, il cui titolate è l'italo-israelinao Leone Ouzana, legato a sua volta agli apparati israeliani.

Gasparri sarebbe a conoscenza del servizio di Report almeno dal 27 settembre, ma quando la notizia dell'inchiesta è diventata di dominio pubblico si è difeso, affrettandosi a sottolineare che il suo ruolo sarebbe "non operativo" e "che non solo è compatibile con le attività, ma che a mio avviso non andava segnalato perché non è di gestione".

"Non ci facciamo dettare gli organigrammi dagli odiatori e dall'astio. Questa vicenda non sussiste, non c'è nessuna incompatibilità", ha detto in un'intervista al Giornale. "Le polemiche sono prive di fondamento – ha aggiunto – perché tutti noi ci muoviamo nel rispetto delle norme e della legge. A differenza di Report e di altri che sembrano rispettare la legge solo perché gran parte delle denunce contro Report dormono negli amichevoli cassetti della Procura di Roma".

"Il caso Gasparri deve essere portato all'attenzione dell'aula del Senato. Al momento ciò che è sicuro è che il neocapogruppo di Forza Italia non ha dichiarato il suo ruolo di vertice in una società che si occupa di cybersicurezza, la Cyberealm. È necessario comprendere anzitutto se da un punto di vista regolamentare questa omissione sia effettivamente consentita, come dichiara lo stesso Gasparri, oppure no. Attiveremo tutti gli strumenti a disposizione affinché venga fatta chiarezza nelle sedi che sono più opportune, quali appunto quelle del Senato della Repubblica", ha commentato ieri il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli.