Casalino: "Sorpreso dal voto su Grillo, senza i suoi attacchi a Conte non sarebbe finita così" Rocco Casalino si è detto sorpreso delle percentuali emerse dal voto online per la costituente, in particolare sull'abolizione del ruolo del Garante: "Non me lo aspettavo, ora cambia tutto".

Di Marco Billeci e Annalisa Cangemi

Rocco Casalino, intercettato dai microfoni di Fanpage.it, ha commentato l'esito della votazione online indetta per la costituente del M5s, che si è conclusa con la kermesse ‘Nova', che ha modificato alcune delle regole che più hanno caratterizzato il Movimento, dalle origini fino a oggi. Oggi è passata la linea di Giuseppe Conte, e questo agevolerà un processo di profondo cambiamento per il M5s, a partire soprattutto dal ruolo del Garante, ricoperto da Beppe Grillo, che la base ha chiesto di eliminare.

"Obiettivamente è un momento storico e anche una cosa inaspettata: così con queste percentuali, non me lo aspettavo, ora cambia tutto", ha commentato a Fanpage.it lo storico spin doctor della comunicazione del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino, a margine dell'assemblea costituente M5S al Palazzo dei Congressi dell'Eur, a Roma.

L'annuncio dei risultati del voto ha spiazzato Casalino: il 63,24% degli iscritti ha detto sì al superamento della figura del Garante, mentre solo il 29,09% ha votato no. Una parte della base dei pentastellati vorrebbe che le competenze del Garante non venissero affidate ad un altro organo (14,82%); il il 37,47% ha chiesto di affidarle al Comitato di Garanzia; per il 39,10% le competenze dovranno essere affidate ad un organo collegiale appositamente eletto. Il restante 8,61% si è astenuto.

Come si è arrivati a questo punto? "Ho seguito ogni momento, ero sempre vicino a Conte", in questi mesi "e devo ammettere che Conte non ha mai pensato all'eliminazione del ruolo del Garante, è una cosa che è avvenuta perché Grillo si è messo contro la costituente. E Conte a quel punto doveva difendere il processo, che era la volontà degli iscritti – ha raccontato Casalino – Per questo Conte è andato contro Grillo. Se non ci fossero state tutte le uscite di Grillo, l'assemblea non avrebbe probabilmente votato in questo modo".

"Sono del Movimento da oltre 15 anni, è chiaro che per tutti noi questo non è un momento facile. Ora ci sarà una fase nuova. Dobbiamo partire da qui, ascoltando sempre di più la base". Secondo Casalino dal voto è emerso un dato molto forte, per cui è difficile che ora Grillo possa opporsi al risultato.

Oltre a Casalino, ha commentato i risultati del voto anche l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, il quale ha sottolineato come non siano state "abolite le persone", ma siano stati soltanto modificati o aboliti dei ruoli: "Il ruolo del Garante è stato abolito ma Beppe Grillo è e rimane il fondatore del Movimento. Gli iscritti non hanno votato contro una persona, ma hanno chiesto più partecipazione, più condivisione. Dentro questo risultato ci siamo tutti", ha detto, assicurando che in futuro continuerà ad ascoltare i consigli di Beppe Grillo.