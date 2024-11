Fico: “Voto per abolire il garante non è contro Grillo, lui rimane il fondatore del Movimento” La base del M5s ha votato per l’abolizione della figura del Garante. Ma per Roberto Fico, ex presidente della Camera, Beppe Grillo “è e rimane il fondatore del Movimento. Se Beppe è con noi è con noi”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione

109 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di Marco Billeci e Annalisa Cangemi

L'ex presidente della Camera, Roberto Fico, ha partecipato alla kermesse "Nova", l'assemblea costituente del Movimento Cinque Stelle, che si è chiusa oggi al palazzo dei Congressi, a Roma. Gli iscritti si sono espressi su una serie di quesiti fondativi del M5s, tra cui la questione del limite dei due mandati, che gli iscritti chiedono di eliminare, e sul ruolo del Garante, fino ad ora ricoperto da Beppe Grillo. Il risultato della consultazione online ha portato al superamento della figura del Garante, secondo quanto emerso dalle percentuali comunicate subito dopo il termine della votazione.

Con il 63,24% di sì, e il 29,09% di no, la base dei pentastellati ha dunque votato a favore dell'eliminazione del ruolo del Garante, le cui competenze, secondo il 14,82%, non vanno affidate ad un altro organo; sono affidate al Comitato di Garanzia, per il 37,47%; dovranno essere affidate ad un organo collegiale appositamente eletto, per il 39,10%. Il restante 8,61% si è astenuto.

Fico ha risposto a una domanda sull'esito del voto, sottolineando che oggi "Non sono state abolite le persone, sono stati modificati o aboliti dei ruoli da statuto. Il ruolo del Garante è stato abolito ma Beppe Grillo è e rimane il fondatore del Movimento. Gli iscritti non hanno votato contro una persona, ma hanno chiesto più partecipazione, più condivisione. Dentro questo risultato ci siamo tutti".

Quando è stato comunicato il risultato della votazione, in particolare in merito al quesito del Garante, in sala si è sentito un boato di approvazione e un applauso. Fico però non legge quest'indicazione come una bocciatura della figura dell'ex comico: "Ho sentito applausi per tutte le votazioni. Questo voto dà un segnale al Movimento, si chiede una maggiore partecipazione, maggiore condivisione e maggiore responsabilizzazione nella scelta degli iscritti". Fico è stato un militante della prima ora, e resta legato alla figura di Grillo: "Non c'è dubbio che le cose cambiano, però Beppe Grillo è il fondatore del Movimento, insieme a Gianroberto Casaleggio. Il fondatore del Movimento non può essere qualcosa che si cambia".