Candidato di FdI ripreso all'adunata per i "camerati" spagnoli che combatterono insieme ai nazisti Andrea Mantovani, già esponente di Casapound e oggi candidato con Fratelli d'Italia alle elezioni comunali di Tortona, è stato ripreso a una commemorazione per la División Azul, che combatté per la Germania nazista. Nei giorni scorsi Mantovani era stato al centro di polemiche su un suo presunto saluto romano dal palco di un evento elettorale.

A cura di Luca Pons

Immagine a destra dal profilo Facebook Andrea Mantovani

Andrea Mantovani, candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Tortona (Alessandria), è stato filmato mentre pochi mesi fa, a febbraio, partecipava a una cerimonia di commemorazione per un gruppo di volontari della Spagna franchista noto come División Azul, che durante la Seconda guerra mondiale combatté per la Germania nazista come vera e propria unità di fanteria dell'esercito tedesco. Il video, diffuso dallo storico e scrittore David Broder, mostra Mantovani che tiene una bandiera tricolore mentre attorno a lui molti rispondono "per tutti i camerati caduti" urlando "presente" e facendo il saluto romano.

Mantovani negli scorsi giorni è stato al centro di una polemica per un presunto saluto romano che avrebbe effettuato salendo sul palco a un evento elettorale, lo scorso sabato, per la presentazione dei candidati del centrodestra alle comunali. Le immagini hanno scatenato le polemiche delle opposizioni, e ha commentato anche la vicepresidente del Partito democratico – e deputata cuneese – Chiara Gribaudo: "Un gesto disgustoso, come disgustosi sono gli applausi delle persone. C’è un clima orrendo. Il partito di Meloni e il sindaco prendano subito le distanze".

Nel caso del presunto saluto romano dal palco, Mantovani ha negato, dicendo che si trattasse solamente di un saluto ai presenti: "Il Pd non avendo argomenti strumentalizza un semplice saluto ai tanti cittadini che da anni supportano il mio operato e quello di FdI sul territorio tortonese. Ci tenevo a ringraziare il circolo cittadino piddino per la grande pubblicità ricevuta nei miei confronti", ha detto in un'intervista a Libero. Per quanto riguarda il video sulla commemorazione della División Azul, invece, al momento non ha commentato.

Mantovani, candidato 30enne di Fratelli d'Italia alle comunali, da anni è politicamente attivo con Casapound e poi alla guida di Azione Tortona, un'associazione culturale e costola del gruppo neofascista che organizza anche presentazioni di libri legati ad ambienti di estrema destra. Lo stesso Mantovani nel 2019 si candidò alle comunali proprio con Casapound. Quest'anno, invece, ha detto di aver scelto di candidarsi con Fratelli d'Italia "perché lo ritengo l'unico partito che rappresenta le mie idee politiche e culturali".