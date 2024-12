“Camerata La Russa, rispetti l’opposizione”: Matteo Renzi attacca in Aula il presidente del Senato Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto sulla manovra 2025: Matteo Renzi, dopo essersi lamentato per il rumore della maggioranza, ha ricevuto un rimprovero dal presidente del Senato Ignazio La Russa. A quel punto, l’ex premier ha sbottato: “Camerata La Russa, deve abituarsi a rispettare l’opposizione”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'esame della legge di bilancio per il 2025, arrivato all'atto finale in Senato con le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, continua a vedere momenti di tensione. In Aula c'è stato uno scontro tra l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e il presidente del Senato Ignazio La Russa, chiamato "camerata" dal leader di Italia viva. Il tutto è avvenuto mentre Renzi parlava per dichiarare il voto contrario del suo partito.

Durante l'intervento, Renzi si è fermato e ha criticato la "rumorosa componente della maggioranza" che gli avrebbe impedito di parlare. Un rumore di cui però, ha detto, "il presidente del Senato evidentemente non si avvede". A quel punto La Russa si è scaldato e ha preso la parola, non per richiamare chi faceva brusio ma per attaccare Renzi: "Senatore, non c'è nessun rumore particolare. Capisco che lei vuole un silenzio assoluto ma siamo nella regola. La prego di non darmi lezioni, prosegua senza dare a tutti lezioni".

L'ex premier non ha lasciato cadere la questione: "Lei non mi può interrompere in diretta televisiva". Per poi alzare la voce: "Lei deve abituarsi, camerata La Russa, a rispettare l'opposizione in quest'Aula". Sono arrivate le grida della maggioranza, che si è indignata di fronte a queste parole.

Mentre Renzi continuava affermando "lei deve rispettare…", il presidente del Senato ha ancora una volta preso la parola: "Abbia la cortesia di non fuggire dalla verità. Prego". E a sua volta il leader di Italia viva ha ribattuto: "Pensavo di farle un complimento, si figuri. Talvolta diceva che ero adulatore".

Lo scontro è continuato ancora per qualche secondo, quando l'ex premier ha chiesto: "Penso che lei abbia almeno il dovere di farmi recuperare il tempo, sono certo che lo farà". Per poi aggiungere un frecciatina al 77enne La Russa: "Il fatto che non avverta i rumori è tipico di un'età incipiente che va avanti, è tipico, non è un problema".

Mentre dall'Aula continuavano le grida, Renzi si è fermato e ha detto ancora una volta: "Io chiedo soltanto che il tempo sia interrotto". La Russa a sua volta è intervenuto con parole evidentemente sarcastiche: "Vi chiedo di ascoltare religiosamente il senatore Renzi". "A me basta che lei recuperi il tempo", ha concluso il leader di Italia viva: "Che ascoltino è secondario, che capiscano è improbabile". Mentre in sottofondo si sentiva ancora il presidente del Senato sbottare: "Eh vabbè, ma dai, ma dai".

L'intervento dell'ex premier ha poi riguardato soprattutto la norma della legge di bilancio che ha preso il suo nome a livello giornalistico, il cosiddetto provvedimento anti-Renzi che impedisce ai parlamentari e ai componenti del governo di avere entrate da Stati o aziende con sede fuori dall'Unione europea. "Un precedente gravissimo", ha detto Renzi, affermando che si tratta di una "norma sovietica".