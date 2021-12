Calendario delle terze dosi, Costa: “Tra febbraio e marzo completeremo con somministrazioni booster” “Che il ciclo della vaccinazione anti Covid sia di tre dosi è ormai consolidato e i dati che arrivano rispetto alla variante Omicron lo confermano. Gli italiani credo lo abbiano capito, considerando che siamo tornati a somministrare 500.000 dosi al giorno, oltre 15 milioni di dosi al mese. E a fine febbraio o primi marzo completeremo la terza dose”: lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

A cura di Annalisa Girardi

La campagna vaccinale per le terze dosi è partita ormai da quasi un mese. È dallo scorso 22 novembre che vengono somministrate le dosi booster a cinque mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale: considerando queste tempistiche, nel giro di qualche mese si dovrebbe riuscire a concludere anche questo capitolo. Ad affermarlo è il sottosegretario all'Istruzione, Andrea Costa. Che a Sky Tg24 ha detto: "Che il ciclo della vaccinazione anti Covid sia di tre dosi è ormai consolidato e i dati che arrivano rispetto alla variante Omicron lo confermano. Gli italiani credo lo abbiano capito, considerando che siamo tornati a somministrare 500.000 dosi al giorno, oltre 15 milioni di dosi al mese. E a fine febbraio o primi marzo completeremo la terza dose".

Si procede con il calendario delle terze dosi cercando di velocizzare le somministrazioni vista anche la situazione nei Paesi vicini, tutti alle prese con la variante Omicron. Il piano del commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Figliuolo, è quello di viaggiare attorno a quota 500 mila somministrazioni al giorno per blindare il Natale. Considerando che le fasce più giovani si sono vaccinate più tardi e che bisogna aspettare cinque mesi tra seconda e terza dose, per diversi richiami bisognerà aspettare l'inizio dell'anno nuovo, ma intanto si saranno messe in sicurezza le fasce più vulnerabili. Entro il primo trimestre del 2022, poi, come ha detto il sottosegretario Costa, si dovrebbe concludere il round di terze dosi.

Ce ne sarà una quarta o una quinta dopo? "Parlando già oggi di quarta e quinta dose rischiamo di alimentare un sentimento di sfiducia: dobbiamo affrontare la situazione con gradualità, ora procediamo con la terza. Se ci sarà bisogno di altri richiami lo valuteremo". Così come si valuterà sulla riduzione della durata del Green Pass dopo il vaccino, oggetto di discussione anche in seno all'Unione europea: "È vero che c'è una riduzione dell'immunità, ma non è una riduzione istantanea da 100 a zero, bensì una discesa graduale. Attendiamo le indicazioni della comunità scientifica. Dopodiché la politica dovrà prendere atto, dobbiamo ogni giorno rinnovare la fiducia nella scienza".