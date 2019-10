Il quotidiano ‘La Repubblica' ha pubblicato un'inchiesta sulle missioni ‘fantasma' dell'ex ministro dell'istruzione Marco Bussetti (Lega), firmata da Corrado Zunino. Ci sarebbero ben 80 missioni, su 133, effettuate dall'ex titolare di Viale Trastevere che non sarebbe state giustificate. Molte di queste presunte ‘missioni' si sono svolte durante i finesettimana in Lombardia, proprio la Regione dell'ex ministro leghista. E subito scoppia la polemica. Liberi e uguali annuncia un'interrogazione parlamentare. E il Pd chiede che la Corte dei Conti apra un'indagine.

"Nella saga leghista non bastavano i capitoli dedicati ai 49 milioni di euro dei cittadini italiani spariti o i rubli. Ora si arriva pure alle centinaia di missioni fantasma a spese dello Stato del ministro leghista dell'Istruzione per poter tornare a casa a gratis. Certo una vicenda minore se paragonata ai misteri milionari degli altri capitoli, ma che segna un malcostume inaccettabile", ha detto Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

"Ci auguriamo che le autorità competenti – ha continuato il parlamentare di Leu della commissione scuola di Montecitorio – verifichino tutto e prendano gli adeguati provvedimenti. Tuttavia, poiché Bussetti è tornato a fare il direttore dell'ufficio scolastico di Milano, una domanda si pone: è opportuno che continui a dirigere un così importante ufficio finché l'inchiesta non sarà conclusa? È quello che chiederemo al ministro Fioramonti con un'interrogazione parlamentare".

Indigazione anche dal M5s: "Bussetti? Certo che ho letto, è un resoconto abbastanza impietoso ma non compete a me ovviamente verificarne la fondatezza. Il problema è che in una fase in cui si lavora per trovare risorse da destinare al mondo della scuola, che come noto ne ha urgente bisogno, un messaggio di questo tipo è dannosissimo", ha affermato la sottosegretaria all'Istruzione del M5s Lucia Azzolina.

"Gli insegnanti sono sottopagati ma il ministro usa i soldi pubblici per andare al mare? Capisce che cosi' si alimentano malcontento e frustrazione", ha detto Azzolina, rivendicando il fatto che "su questi temi il movimento di cui faccio parte ha sempre avuto posizioni molto severe. E purtroppo, mi viene da dire, il nostro messaggio è ancora attuale. È una questione di opportunità, prima ancora che di spreco di denaro pubblico. Ci sono politici evidentemente che non hanno ben capito quale impatto anche simbolico abbiano determinati comportamenti. Delle scelte del ministro Bussetti non ho condiviso quasi niente, ma spero tanto che questa notizia sia presto smentita. Me lo auguro per l'immagine del Ministero di cui faccio parte".

"La Corte dei Conti apra un'indagine sulle missioni fantasma e i viaggi elettorali dell'ex ministro dell'Istruzione Bussetti, pagati con i soli dei contribuenti. Le carte pubblicate da ‘Repubblica', 80 missioni non giustificate su 133, tra le quali molte nella sua terra natale in Lombardia in coincidenza con il fine settimana, svelano un quadro imbarazzante, con una presunta ‘cresta' da oltre 25mila euro", ha scritto su Facebook il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano. "C'è anche il rimborso chiesto per andare a spegnere le candeline per il compleanno di Matteo Salvini: 440,95 euro. Questo è il modo in cui la Lega intende usare i soldi dei cittadini? Il partito dei 49 milioni di euro rubati dalle tasche dei cittadini, il partito delle trattative per presunte tangenti all'Hotel Metropol a Mosca. Caro Salvini, parlaci di Bussetti!".