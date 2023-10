Btp Valore a ottobre 2023, oggi i tassi di rendimento definitivi: fino a che ora è possibile comprarli Oggi, venerdì 6 ottobre, è l’ultimo giorno per acquistare Btp Valore. Le emissioni dei titoli di Stato con durata di 5 anni chiudono alle ore 13. Saranno resi noti anche i tassi cedolari definitivi: i minimi sono fissati al 4,10% per i primi tre anni e al 4,50% per gli ultimi due anni, ma potrebbero aumentare.

Oggi, venerdì 6 ottobre 2023, si conclude il collocamento dei Btp Valore. Nei primi quattro giorni di emissioni, sono stati sottoscritti titoli per 15,6 miliardi di euro. Oggi c'è tempo fino alle ore 13 per acquistare i Btp Valore di ottobre 2023: da quel momento le vendite chiuderanno e non sarà più possibile comprare questi titoli dallo Stato al prezzo fissato. Potranno essere acquistati sul cosiddetto mercato secondario, cioè da eventuali altri investitori che li hanno comprati e vogliono rivenderli, a partire da martedì 10 ottobre.

I tassi cedolari minimi, ovvero il rendimento minimo dei Btp Valore per chi li acquista, sono fissati al 4,10% per i primi tre anni e al 4,50% per i due anni finali, dato che il titolo ha una durata di cinque anni. Ma oggi conosceremo i tassi cedolari definitivi. Alla chiusura del collocamento infatti i tassi possono essere confermati oppure rivisti. Non è possibile abbassarli, ma al contrario il governo potrebbe decidere di aumentarli ulteriormente, in base alle condizioni di mercato.

Il meccanismo dei Btp Valore è piuttosto semplice. Chi li acquista – solo i piccoli investitori retail – ottiene una cedola trimestrale, mentre normalmente con i titoli di Stato le cedole sono versate ogni sei mesi. La cedola è calcolata in base al tasso di rendimento, che sarà confermato definitivamente oggi alla chiusura delle emissioni. Ciò che lo Stato ottiene in cambio è che viene finanziato dagli investimenti dei risparmiatori italiani.

Normalmente i titoli si possono acquistare e poi scambiare sul mercato, ma con i Btp Valore il governo ha deciso di inserire un premio fedeltà dello 0,5% per chi acquista il titolo all'emissione e poi lo detiene fino alla scadenza, che è fissata tra cinque anni, il 10 ottobre 2028. Chi tiene i Btp Valore quindi riceve tutte le cedole trimestrali, il premio dello 0,5% e il rimborso del capitale nominale, cioè della cifra che ha investito inizialmente.

Come per tutti i titoli di Stato, i rendimenti sono tassati con un regime agevolato al 12,5%. Finché le emissioni sono attive, il taglio minimo acquistabile è di mille euro, e ciascun ‘lotto' di titoli è da mille euro. Il codice ISIN per acquistarli è IT0005565392.