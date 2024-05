video suggerito

Btp valore a maggio 2024, oggi la quarta emissione: tassi di rendimento e come sottoscriverli Tra oggi, lunedì 6 maggio e venerdì 10 maggio (fino alle ore 13) è possibile acquistare i Btp Valore, i titoli di Stato dedicati ai risparmiatori, con una durata di 6 anni, cedole nominali pagate trimestralmente e un premio di fedeltà pari allo 0,8% del valore investito. Ecco tutto quello che c'è da sapere: tassi di rendimento minimi, codice ISIN e modalità per acquistarli.

A cura di Giulia Casula

Da oggi, lunedì 6 maggio parte una nuova emissione di Btp Valore, i titoli di Stato riservati ai piccoli risparmiatori, che durerà fino alle 13 di venerdì 10 maggio, salvo chiusura anticipata. I Buoni del Tesoro Poliennali hanno una durata di sei anni con cedole nominali pagate ogni tre mesi e un meccanismo di rendimento crescente. Per i primi tre anni i tassi minimi garantiti sono fissati al 3,35%, per poi passare al 3,90% negli gli altri tre. Inoltre, per chi acquista i titoli e li detiene fino alla scadenza dei sei anni è previsto un premio di fedeltà pari allo 0,8% del valore totale.

I Btp Valore sono pensati per tutti i piccoli risparmiatori interessati i quali potranno parteciparvi con un investimento minimo di mille euro. Il ministero dell'Economia ha comunicato che il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491. Per acquistare i Btp Valore basterà collegarsi al proprio home banking, se abilitato ai servizi di trading, oppure rivolgersi alla propria banca o a un ufficio postale abilitato.

Quali sono i tassi di rendimento minimi dei Btp Valore di maggio 2024

I tassi minimi garantiti dei Btp Valore sono stati resi noti dal Ministero dell'Economia. I titoli di Stato dedicati ai piccoli investitori prevedono, infatti, un meccanismo di rendimento crescente: nei primi tre anni la somma di restituita dallo Stato con gli interessi ha un certo valore, che aumenta nei tre successivi. In particolare, la serie dei tassi cedolari minimi garantiti nella quarta emissione del Btp Valore che comincia oggi, lunedì 6 maggio e si conclude venerdì 10 maggio è la seguente:

3,35% dal primo al terzo anno;

3,90% dal quarto al sesto anno.

"Al termine del collocamento", si legge nella nota del Mef, "verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione".

Chi può acquistare i Btp valore 2024 e come

I Btp Valore possono essere acquistati da tutti i piccoli risparmiatori interessati a un investimento che prevede un rendimento crescente nel tempo. Con un investimento minimo di 1.000 euro chi non è riuscito ad acquistare i titoli di Stato nelle precedenti emissioni, potrà rimediare in questa collocazione attraverso il proprio home banking, se abilitato al servizio di trading online. Laddove non fosse possibile procedere all'acquisto tramite home banking, chi interessato può rivolgersi allo sportello della propria banca o a un ufficio postale abilitato.

Quanto è tassato il Btp Valore: premio di fedeltà e incentivi

Per spingere chi acquista i Btp Valore a tenerli fino alla scadenza dei sei anni ed evitare di cederli a terzi, è previsto un premio di fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito. Sia il premio di fedeltà che le cedole trimestrali prevedono la classica tassazione dei titoli di Stato, ridotta al 12,5%. Gli altri incentivi previsti sono l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro.