Btp Valore 2023, al via da oggi l’emissione di titoli di Stato: chi può acquistarli e quanto rendono Dal 2 al 6 ottobre 2023 sarà possibile acquistare i Btp Valore, titoli di Stato di durata quinquennale dedicati ai piccoli risparmiatori. Avranno cedole trimestrali e chi li detiene fino alla loro scadenza riceverà un premio fedeltà.

A cura di Andrea Miniutti

Da oggi 2 ottobre è disponibile la seconda edizione del Btp Valore, un tipo di titoli di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori: dall'inizio della giornata sono già state vendute obbligazioni per un valore di oltre 2 miliardi di euro. Questi titoli hanno una durata quinquennale con cedole trimestrali e sarà possibile acquistare questi titoli fino alle ore 13 del 6 ottobre. Le cedole si baseranno su un meccanismo step-up, cioè di tassi prefissati e crescenti nel tempo: l'interesse minimo sarà del 4,1% nei primi tre anni, mentre negli ultimi due sarà del 4,5%.

La precedente emissione dei Btp Valore era avvenuta nel mese di giugno di quest'anno: nel primo giorno di collocamento il Mef aveva raccolto 5 miliardi di euro, per un totale di oltre 18 miliardi accumulati nei cinque giorni. L'emissione di titoli serve allo Stato per finanziare le proprie misure: sostanzialmente, gli acquirenti comprano una parte di debito del Paese, con la promessa che alla scadenza di questi titoli riavranno indietro i soldi spesi con l'aggiunta degli interessi.

Chi può acquistare i Btp Valore e qual è il codice Isin

I titoli Btp Valore saranno collocati sulla piattaforma MOT, il mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana, per il tramite di due banche "dealers" (Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.). Queste obbligazioni sono dedicate esclusivamente ai cosiddetti investitori retail, cioè i piccoli risparmiatori. Come si legge nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il BTP Valore – il cui codice ISIN è IT0005565392 – potrà essere comprato senza vincoli né commissioni "attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli". A questo tipo di operazione si applicherà la consueta tassazione agevolata del 12,5%, oltre che l’esenzione dalle imposte di successione sulle cedole e sul premio fedeltà.

Il valore minimo e il rendimento dei Btp Valore 2023

Ogni lotto di Btp Valore vale un minimo di 1.000 euro, con la possibilità di acquistarne molteplici, e ha una durata di cinque anni, cioè fino al 10 ottobre 2028. I titoli di questo tipo avranno cedole trimestrali, quindi chi possiede questi bond incasserà ogni tre mesi gli interessi: i tassi cedolari mini garantiti saranno del 4,10% per i primi tre anni, mentre per gli ultimi due saranno del 4,50%. Come specificato dal Ministero, "al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione". Infine, per chi detiene questi titoli per tutta la durata del quinquennio ci sarà un premio fedeltà dello 0,5%.

A chi conviene il Btp Valore di ottobre 2023

Comprare i Btp Valore conviene agli investitori retail, cioè ai piccoli risparmiatori, e in particolare a chi ha disponibilità di liquidità e vuole fare investimenti sicuri nel medio-lungo periodo. Infatti, il capitale che viene indirizzato verso questo tipo di obbligazioni è garantito: ha un basso rischio e, conseguentemente, un rendimento inferiore rispetto ad altre operazioni finanziarie con un rischio più alto. Insomma, i guadagni non sono molto elevati ma in compenso c'è una maggiore sicurezza per i soldi che vengono investiti.