Come è andata la quarta emissione del Btp Valore: collocati oltre 11 miliardi di euro

A cura di Annalisa Girardi

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo in ordine un po' di numeri sulla quarta emissione del BTP Valore, collocata tra il 6 e il 10 maggio. In totale sono stati emessi oltre 11 miliardi di euro, per la precisione "11.226,556 milioni di euro a fronte di 384.295 contratti conclusi, con un taglio medio di 29.213 euro". Il Btp Valore, come spiega il Mef, è una famiglia "di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali, persone fisiche o affini (i cosiddetti sottoscrittori retail) con durata variabile e cedole pagate periodicamente".

Lo scorso venerdì 10 maggio si è chiuso il quarto collocamento del Btp Valore 2024: sono stati confermati i tassi di rendimento minimi garantiti che erano stati comunicati all'apertura della finestra, il lunedì precedente, 6 maggio. Quindi 3,35% per i primi tre anni e 3,90% nei tre successivi. È anche previsto un premio fedeltà per chi detiene i titoli fino alla scadenza dei sei anni, senza cederlo a terzi, pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

Nell'edizione precedente, di febbraio, il collocamento si era chiuso con un emissione più alta, pari a 18,3 miliardi. Questa volta si è arrivati a 11,2 miliardi di euro: il Mef specifica che "dei 384.295 contratti conclusi sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana circa il 66,4% per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si raggiunge circa il 90,7 % del totale". Nel primo giorno di collocamento "sono stati sottoscritti 121.546 contratti per un controvalore di 3.700.663.000; nel secondo giorno 99.126 pari a 2.864.572.000; nel terzo giorno 73.028 pari a 2.129.107.000; nel quarto giorno 55.738 pari a 1.562.126.000; nel quinto giorno 34.857 pari a 970.088.000", si legge ancora nel comunicato del Mef.

Fonte: Mef