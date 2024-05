video suggerito

Btp Valore 2024, oggi i tassi di rendimento definitivi: fino a che ora è possibile comprarli La quarta emissione dei Btp Valore si chiude oggi, venerdì 10 maggio alle ore 13. I tassi di rendimento comunicati all’apertura, il 6 maggio erano pari al 3,35% per i primi 3 anni, 3,90% per i successivi tre. Ecco quello che c’è da sapere sui titoli di Stato emessi dal Ministero dell’Economia e a chi conviene comprarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, venerdì 10 maggio, si chiude il quarto collocamento dei Btp Valore 2024. Alle 13.00 scade il termine per acquistare i Buoni del Tesoro Poliennali emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da questo momento i risparmiatori interessati i titoli di Stato dovranno rivolgersi al mercato secondario, cioè ad altri acquirenti che li hanno comprati nelle precedenti emissioni. Al momento dell'apertura del collocamento di maggio, il Mef aveva reso noti i tassi di rendimento minimi garantiti: 3,35% per i primi tre anni, per poi passare al 3,90% nei tre successivi. Il premio di fedeltà previsto per chi detiene i titolo fino alla scadenza dei sei anni senza cederlo ad altri acquirenti è pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

Dopo la chiusura il Mef renderà noti i tassi cedolari definitivi e la cifra raccolta nell'ultima emissione di Btp Valore. A febbraio si era arrivati a 18,3 miliardi, un valore superiore rispetto ai due collocamenti precedenti. A ottobre dello scorso anno infatti, i titoli di Stato avevano raccolto 17,2 miliardi, a giugno 18,2 miliardi.

I Btp sono titoli di stato pensati per i piccoli investitori e hanno una durata di sei anni con cedole nominali trimestrali e un meccanismo di rendimento crescente, di 3+3 anni. In altre parole, dal primo al terzo anno il rendimento dei titoli ha un certo valore che poi crescerà nei tre anni a seguire. Il 6 maggio, quando si è aperta la quarta emissionedi Btp Valore, il Ministero ha comunicato i tassi cedolari garantiti (3,35% nei primi tre anni, 3,90% dal quarto al sesto anno) e il codice ISIN del titolo: IT0005594491. È possibile acquistare i Buoni del Tesoro a partire da un investimento minimo di 1000 euro. Per farlo occorre collegarsi al proprio home banking, se abilitato a i servizi di trading online. Altrimenti, non è l'unico canale disponibile per comprare i Btp Valore: i risparmiatori che intendono investire nei titoli di Stato possono anche rivolgersi allo sportello della propria filiale bancaria oppure a un ufficio postale abilitato.

Sia il premio extra finale che le cedole pagate trimestralmente prevedono una tassazione agevolata, come per tutti gli altri titoli di Stato, pari al 12,5%. Altri incentivi sono l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro. Non è prevista infine, alcuna commissione per i piccoli risparmiatori che hanno acquistato i Btp Valore nei giorni del collocamento, nella settimana cioè da lunedì 6 maggio a oggi, venerdì 10 maggio.