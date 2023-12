Bonus una tantum a Natale 2023 e tredicesima, di quanto aumentano gli stipendi a dicembre e per chi Oggi, 15 dicembre 2023, i dipendenti statali ricevono la tredicesima mensilità. Insieme a questa, molte categorie avranno anche un bonus una tantum legato alla vacanza contrattuale: l’importo può andare da 700 a quasi 2mila euro.

Oggi, venerdì 15 dicembre 2023, i dipendenti pubblici statali riceveranno tutti la tredicesima e il bonus una tantum legato alla vacanza contrattuale . L'unica eccezione è quella degli insegnanti delle scuole materne ed elementari, che dovrebbero averlo ricevuto già ieri. La legge infatti stabilisce che la tredicesima mensilità sia accreditata ai dipendenti dello Stato tra il 14 e il 16 dicembre, ma visto che domani è un giorno non lavorativo, tutti i pagamenti avvengono oggi. A dicembre 2023, poi, oltre alla tredicesima diverse categorie di lavoratori del pubblico ricevono un bonus legato al rinnovo del contratto collettivo.

Di quanto aumenta la busta paga a dicembre con la tredicesima 2023

Per legge, gli insegnanti delle scuole materne ed elementari ricevono l'accreditamento della tredicesima il 14 dicembre. Invece il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa lo ottiene il 15 dicembre, e tutti gli altri dipendenti statali il 16 dicembre. Dato che quest'anno il 16 cade di sabato, la stessa legge prevede che il pagamento avvenga "il precedente giorno lavorativo", ovvero oggi, 15 dicembre 2023.

La tredicesima mensilità è pari all'incirca a uno stipendio aggiuntivo, ma risulta più bassa perché si applica una tassazione maggiore e non tiene conto di componenti come gli straordinari e le ferie. Arriva a questo importo solo per chi ha lavorato 12 mesi nell'anno, però. Infatti il meccanismo è questo: per ogni mese lavorato si ‘accumula' una somma pari a un dodicesimo del proprio stipendio. Così, chi è stato un dipendente per tutto l'anno ottiene uno stipendio extra. Chi invece ha lavorato meno tempo riceve una somma più bassa.

Chi riceverà il bonus una tantum a dicembre 2023, la tabella degli importi

Insieme alla tredicesima, quest'anno, alcune categorie ottengono anche un bonus una tantum dovuto alla vacanza contrattuale. Si tratta di dipendenti dei ministeri, i lavoratori del comparto scuola e i medici e infermieri. Sono, infatti, categorie che attendono il rinnovo del loro contratto collettivo, e per questo ricevono la cosiddetta vacanza contrattuale: un conguaglio per tutto il tempo passato senza rinnovo, che il governo ha deciso di accorpare in un unico pagamento.

Gli importi sono variabili e dipendono dalla categoria a cui si appartiene. Ad esempio, un operatore ministeriale avrà 709 euro in più, mentre un direttore del ministero arriverà a 1.940. Un dirigente medico dovrebbe ricevere 1.516 euro in più, contro i 1.118 di un infermiere. Per la scuola, la tabella si complica perché tiene conto sia del grado sia dell'anzianità. Si va, comunque, dai 766 euro di un docente della scuola primaria con 0-8 anni di anzianità, fino ai 1.288 euro di un docente laureato nelle scuole superiori e ai 1.516 euro di un dirigente scolastico.