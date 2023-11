Bonus trasporti 2023, oggi il nuovo click day: come richiederlo e utilizzarlo per treni, bus e metro Oggi, 1 novembre 2023, ci sarà un nuovo click day per ottenere il bonus trasporti, rifinanziato ancora una volta dal governo Meloni con un decreto legge: appuntamento come sempre alle otto in punto sul portale del ministero del Lavoro.

A cura di Tommaso Coluzzi

Altro giro, altra corsa. E si riparte. È il giorno di un nuovo click day per il bonus trasporti, ormai diventato un appuntamento abituale del primo del mese per i cittadini italiani. Anche oggi, 1 novembre 2023, studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 20mila euro sperano di ottenere l'agevolazione da 60 euro, che può essere richiesta tutti i mesi. Il click day può avvenire anche grazie al nuovo finanziamento approvato dal governo Meloni con l'ultimo decreto Anticipi, che ha ricevuto il via libera insieme alla manovra.

Nel testo ci sono 35 milioni di euro aggiuntivi per rimpolpare il fondo su cui, a onor del vero, da tempo sono rimaste solo briciole. La dotazione era già stata rifinanziata, ma ogni mese – che sia in pochi minuti o poche ore – i fondi si polverizzano molto rapidamente. Ora a disposizione ci saranno i soldi non spesi da parte di chi ha ottenuto il voucher e non l'ha utilizzato – che tornano nel fondo – e il finanziamento aggiuntivo. Fino a esaurimento, come sempre.

Come e dove fare richiesta per il bonus trasporti 2023

Come lo scorso mese e i precedenti, per accedere al bonus trasporti bisogna collegarsi al portale del ministero del Lavoro. Per entrare è necessaria l'identità digitale – che sia lo Spid o la Carta d'identità elettronica -, dopodiché bisogna completare la procedura online e si genera il voucher che vale un massimo di 60 euro. L'unico criterio per accedere è avere un reddito personale massimo di 20mila euro annui.

Come si usa il bonus trasporti e quando scade

Il bonus trasporti si può utilizzare per acquistare un abbonamento ai mezzi pubblici e – a seconda dell'operatore, che varia da città a città e da regione a regione – è applicabile sia online che in presenza. Inoltre, il bonus può essere richiesto potenzialmente ogni mese, non ci sono limiti da questo punto di vista. L'unico limite, oltre al reddito, è la portata del fondo. Trattandosi di un click day, è fondamentale collegarsi alle 8:00 di domattina, perché anche stavolta, quando finiranno i soldi si bloccherà la procedura.