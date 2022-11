Bonus sociali bollette luce e gas 2023, le novità in manovra: a chi spetta lo sconto e come richiederlo La manovra approvata dal governo Meloni ha prorogato gli sconti sociali sulle bollette di luce e gas per il 2023. Cambia il requisito Isee: il tetto si alza da 12mila a 15mila euro. Per richiederlo, basta richiedere il proprio Isee e presentarlo all’Inps.

A cura di Luca Pons

Il bonus sociale sulle bollette è stato confermato nella legge di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei ministri. La principale modifica, secondo quanto comunicato dall'esecutivo, è l'innalzamento della soglia Isee per chi ha diritto di accedervi: da 12mila a 15mila euro.

I bonus sociali per luce e gas nel 2023 saranno quindi rivolti ai nuclei familiari che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al di sotto dei 15mila euro. Per le ultime settimane del 2022, invece, sarà ancora valido il tetto di 12mila euro. È da aprile 2022 che i bonus sono stati potenziati (prima la soglia era di 8.625 euro). Si tratta di una delle misure principali che vengono rivolte alle famiglie per sostenere la spesa delle fatture di gas ed energia elettrica.

Chi può ottenere il bonus sociale per bollette di luce e gas nel 2023

Come detto, con l'intervento del governo Meloni la soglia Isee per il bonus sociale su luce e gas è stata alzata a 15mila euro. Uno dei componenti del nucleo familiare su cui viene misurato l'Isee deve essere la persona a cui sono intestati uno o più contratti di fornitura energetica.

Il contratto, secondo le regole valide nel 2022 che il governo non ha comunicato di voler cambiare, deve essere per usi domestici o per uso domestico residente, oppure un contratto di fornitura condominiale centralizzata. Il contratto in questione deve essere attivo, per ricevere il bonus sociale, o al massimo può essere sospeso temporaneamente per morosità.

A quanto ammonta lo sconto sulle bollette con il bonus luce e gas

Per quanto riguarda l'importo del bonus, cioè quanto sconto si ottiene sulle bollette, questo è stabilito periodicamente dall'Arera – l'autorità pubblica sull'energia – in base a differenti fattori. Per il trimestre ottobre-dicembre 2022, il bonus sociale elettrico prevede uno sconto mensile che va dagli 86 euro per le famiglie di 1-2 componenti, ai 123 euro per le famiglie con oltre 4 persone.

L'importo del bonus sociale sul gas, invece, varia in base al tipo di utilizzo e alla zona climatica (una divisione stabilita per legge nel 1993). Nell'arco dei tre mesi, per le famiglie fino a 4 componenti lo sconto complessivamente andrà dai 277 euro per le zone A e B (le più calde), a 1.436 per la zona climatica E (la più fredda). Per le famiglie con più di 4 membri, invece, lo sconto totale negli ultimi tre mesi dell'anno sarà di 440 euro per le zone più calde e di 2.058 euro per le zone più fredde. Non sono ancora stati resi noti i dati per l'importo dei primi mesi del 2023, quando il bonus si allargherà ai nuclei con un Isee tra i 12mila e i 15mila euro.

Come richiedere il bonus per lo sconto in bolletta

Per avere il bonus sociale gas e luce nel 2023, come anche nel 2022, non è necessario fare una domanda specifica. È sufficiente compilare la propria Dichiarazione unica sostitutiva (Dsu) per avere l'Isee e presentarla all'Inps. Questo si può fare chiedendo assistenza a un Caf (centro di assistenza fiscale, cioè sostanzialmente a un commercialista) o direttamente dal portale online MyInps.

L'Istituto di previdenza indicherà automaticamente i nuclei famigliari che hanno i criteri necessari per accedere al bonus sociale bollette e comunicherà i loro atti all'Acquirente unico, che opera in collaborazione con Arera. Il passaggio successivo sarà la trasmissione dei dati degli utenti agli enti che distribuiscono gas ed energia elettrica, che così a loro volta applicheranno lo sconto direttamente in bolletta.