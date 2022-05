Bonus psicologo, come fare domanda: chi può richiederlo e a quanto ammonta il beneficio In totale il governo ha stanziato 10 milioni di euro per il bonus psicologo, che saranno distribuiti in base a tre fasce di reddito Isee fino ai 50 mila euro. Ecco chi può richiederlo e come fare domanda.

A cura di Annalisa Girardi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto attuativo per il bonus psicologo, che definisce quindi tutte le procedure su come ottenere il contributo. In totale il governo ha stanziato 10 milioni di euro, che saranno distribuiti in base alle fasce di reddito Isee. Vediamo quindi chi potrà ricevere il bonus e come fare domanda.

La misura è stata introdotta per aiutare gli italiani a combattere ansia, stress e depressione dopo la pandemia e la crisi economica che ne è derivata. Covid e lockdown hanno messo a dura prova il benessere psicologico di cittadine e cittadini, creando in molti la necessità di intraprendere un percorso psicoterapeutico. Che però ha un costo, spesso anche elevato. Il bonus si potrà quindi richiedere per coprire la spesa delle sessioni presso "specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza". Nel decreto si chiarisce inoltre che l'elenco di tutti gli studi e i professionisti che aderiranno sarà pubblicato sul sito del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi.

Chi può richiedere il bonus psicologo e a quanto ammonta il beneficio

Ma chi può richiederlo? E a quanto ammonta il beneficio? Le risposte a queste due domande sono specificate anch'esse nel decreto attuativo. Il bonus viene erogato una volta sola ed è rivolto alle persone con un reddito inferiore ai 50 mila euro. La platea viene divisa in tre diverse fasce e l'importo riconosciuto cambia a seconda del reddito. Nello specifico:

Con Isee inferiore ai 15 mila euro, il bonus potrà arrivare fino a 600 euro a richiedente (50 euro a seduta)

Con Isee tra i 15 mila e i 30 mila euro, il bonus arriverà fino a 400 euro per beneficiario

Con Isee tra i 30 mila e i 50 mila euro, il bonus potrà arrivare fino a 200 euro per beneficiario

Come fare domanda per il bonus psicologo

Nel mese successivo alla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, saranno il ministero della Salute e l'Inps a comunicare attraverso i loro portali online quando presentare la domanda e i tempi in cui il bonus verrà erogato. Spetterà all'Inps, una volta che arriveranno le richieste, verificare chi ha diritto al beneficio e redigere l'elenco dei richiedenti a seconda delle diverse fasce di reddito. Nel testo del decreto si legge anche che "il beneficio sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda, prioritariamente alle persone con Isee più basso". Questo perché i 10 milioni stanziati, per una platea stimata di circa 16 mila cittadini, potrebbero non bastare.