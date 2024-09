Bonus psicologo 2024, pubblicate le graduatorie Inps: dove e come consultarle per Regione

video suggerito

Sono state pubblicate le graduatorie Inps per il bonus psicologo 2024, come si legge nel messaggio del 9 settembre. Le graduatorie sono distinte per Regione di residenza e si possono consultare dal sito dell'Inps, accedendo con Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Le domande possono risultare "accolte", "parzialmente accolte" o "non accolte provvisorie", a seconda della posizione in graduatoria.

Il bonus psicologo fornisce un voucher da 50 euro a seduta, per un importo complessivo che può arrivare al massimo a 1.500 euro. Da quanto risulta, su oltre 400mila domande presentate, al momento ne sono state accolte solamente 3.325, a causa delle poche risorse economiche stanziate dal governo (10 milioni di euro per il 2023 e altrettanti per il 2024).

Dove consultare le graduatorie Inps per il Bonus psicologo 2024

Per consultare le graduatorie Inps delle domande per il bonus psicologo per l'anno 2024, stilate sulla base dei fondi stanziati per il 2023, è sufficiente visitare il sito dell'Inps, alla pagina dedicata. Qui sarà necessario effettuare l'accesso con Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Nella pagina dedicata è possibile controllare la graduatoria della propria Regione, e così verificare se si ha diritto o meno al bonus. Una volta effettuato l'accesso si vedrà la propria posizione e lo stato della domanda. Se la domanda non è stata accolta in via provvisoria, si potrà anche conoscere l'Isee dell'ultimo assegnatario nella lista.

Cosa significa domanda "accolta", "parzialmente accolta", "non accolta provvisoria"

L'Inps, con un apposito messaggio del 6 settembre, ha chiarito che chi controlla la propria posizione in graduatoria potrebbe vedere la domanda "accolta", "parzialmente accolta" oppure anche "non accolta provvisoria". Questo non riguarda chi non aveva i requisiti necessari per accedere alla misura: in questo caso, la domanda è stata direttamente respinta senza inserire la persona nelle graduatorie.

Se la domanda è "accolta" significa che la persona in questione riceverà l'importo che gli spetta per il bonus psicologo. Questo andrà utilizzato entro 270 giorni dall'11 luglio, quando è stato pubblicato il primo messaggio relativo alle graduatorie. Concretamente, questo significa che bisognerà spendere i soldi del bonus entro il 7 aprile 2025.

Se la domanda è "parzialmente accolta" significa che chi ha fatto la domanda è all'ultimo posto della graduatoria regionale. Chi si trova in tale posizione riceve solo una parte dell'importo a cui avrebbe diritto, e questa parte dipende da quante risorse economiche restano alla Regione. Se in futuro venissero stanziati altri soldi, oppure qualcuno dei beneficiari non usasse la somma entro il 7 aprile 2025, a chi è in ultima posizione potranno arrivare dei fondi aggiuntivi, fino al massimo alla somma a cui aveva diritto inizialmente.

Se la domanda è "non accolta provvisoria", significa che la persona rispetta tutti i requisiti, ma è troppo in basso in graduatoria e i soldi stanziati non bastano per coprire il suo bonus psicologo. Anche in questo caso, se nei prossimi mesi dovessero arrivare delle risorse aggiuntive si provvederà (sempre in ordine di graduatoria) a erogare il beneficio anche a chi si trova in questa situazione.

Come sono state elaborate le graduatorie per Regione

La graduatorie sono divise in base alla Regione (o Provincia autonoma) di residenza. A elaborarle è stato l'Inps, che ha seguito i criteri dettati dal governo. In particolare, la priorità è stata data a chi aveva l'Isee più basso. A parità di valore dell'Isee, è arrivato prima in graduatoria chi ha presentato la domanda più presto. Questi sono gli unici due criteri che sono stati usati per stabilire l'accesso al bonus psicologo.