Bonus nido 2025, al via oggi le domande: come ottenere fino a 3600 euro, requisiti e importi

A cura di Giulia Casula

Immagine di repertorio

Finalmente, dopo mesi di ritardo, il Bonus nido 2025 si prepara a partire: al via le domande da oggi per ottenere il contributo fino a 3600 euro. L’Inps ha pubblicato la circolare in cui chiarisce i requisiti e le modalità per ottenere il contributo, fino a 3.600 euro, che consente alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni di coprire parte delle spese delle rette. Nelle prossime ore la pagina dove fare domanda dovrebbe essere correttamente visibile sul sito dell'istituto e i genitori potranno fare fare domanda. Per quel che riguarda le rette dei mesi precedenti (ovvero gennaio, febbraio e marzo), sarà possibile chiederne il rimborso allegando le relative attestazioni di pagamento. Ecco requisiti, importi e novità sul bonus asilo nido 2025.

A chi spetta il bonus asilo nido 2025: requisiti Isee e importi

Il Bonus nido è un contributo che spetta per i figli di età inferiore ai 36 mesi per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati, o per sostenere le spese di assistenza domiciliare in caso di bambini affetti da gravi patologie croniche. L'agevolazione viene erogata in dieci rate mensili, sotto forma di rimborso spese, e varia a seconda dell'Isee dei richiedenti.

Dopo vari ritardi l'Inps ha pubblicato le istruzioni con le tabelle degli importi aggiornate e ci sono alcune importanti novità. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, le cifre saranno le stesse già previste lo scorso anno:

fino a 3mila euro all'anno per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro;

fino a 2.500 euro all'anno per le famiglie con Isee tra i 25mila e i 40mila euro;

fino a 1.500 euro all'anno per le famiglie con Isee superiore ai 40mila euro.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 in poi invece, il contributo sale e sarà così ridefinito:

3.600 euro se l'Isee è sotto i 40mila euro;

1.500 euro se l'Isee supera i 40mila euro.

In realtà questo aumento era stato già previsto nella precedente edizione del bonus, ma era riservato esclusivamente alle famiglie in cui fosse presente almeno un altro figlio con meno di dieci anni. Ora invece, il contributo verrà riconosciuto a tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla presenza o meno di un secondo figlio.

L'altra novità infine, riguarda il calcolo dell'Isee per ottenere il bonus: nel conteggio non si terrà più conto delle somme ricevute come assegno unico e universale, il che dovrebbe allargare la platea dei beneficiari consentendo a più persone di accedervi.

Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2025: le scadenze

La circolare dell'Inps chiarisce le domande possono essere presentate dalla data di apertura del servizio (attesa per oggi) fino al 31 dicembre di quest'anno. Le richieste sono "accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui indicati al successivo paragrafo 10", viene specificato.

Per fare domanda occorrerà presentare una serie di documenti, a partire dalla prova di pagamento della retta, in modalità telematica attraverso il portale web dell'Inps, tramite Spid, Cie o Cns. In alternativa si può ricorrere ai servizi offerti dai patronati. Prima di fare richiesta però, bisognerà verificare che il proprio Isee sia in regola. In caso di omissioni o incongruenze infatti, l'Inps ha fatto sapere che l'importo verrà erogato nella misura minima prevista in assenza di Isee, ovvero 1.500 euro all'anno.