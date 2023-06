Bonus bollette luce e gas, quasi 4 miliardi di euro per potenziarli: a chi andranno gli aiuti Da una memoria depositata in Parlamento dall’Arera emerge un aumento di 3,8 miliardi di euro per i bonus bollette luce e gas, gli aiuti andranno alle famiglie sotto una certa soglia Isee.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il governo ha messo sul piatto 3,8 miliardi di euro per contrastare il caro bollette, rafforzando i bonus luce e gas. La notizia arriva da una memoria depositata in Parlamento dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Arera. Secondo quanto scritto nel testo, riportato dal Sole24Ore, i bonus sociali verranno rafforzati con un nuovo investimento, per aiutare chi si trova in condizioni economiche difficili. I fondi servono ad ampliare la platea nel 2023, ma non è ancora chiaro a chi saranno destinati i bonus e se – di fatto – ci sarà un allargamento dei beneficiari o una semplice conferma di quanto accaduto negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato dal documento firmato da Arera, nel 2023 la soglia massima per accedere ai bonus è di 15mila euro di Isee per le famiglie con tre figli o meno. Per i nuclei in cui i figli sono almeno quattro, invece, la soglia sale a 30mila euro di Isee.

Non bisogna fare nulla per ricevere l'agevolazione, come ricorda la stessa Arera nella memoria depositata. Dal 2021 il meccanismo è automatico e si basa sullo scambio di informazioni tra l'Inps e il Sistema informativo integrato. L'unico passaggio che è necessario completare è la Dichiarazione sostitutiva unica per ottenere il reddito Isee, che viene utilizzato anche in molti altri casi.

L'anno scorso, in totale, hanno beneficiato del bonus luce 3,7 milioni di italiani, mentre 2,4 milioni hanno ricevuto quello per il gas. Nel 2022, inoltre, la stragrande maggioranza degli aiuti è andata ai nuclei familiari con meno di quattro componenti: l'86% della somma totale investita dai governi che si sono avvicendati alla guida del Paese. La parte restante è andata ai nuclei più numerosi. Le tre Regioni in cui è stato erogato più spesso il bonus elettricità sono Campania, Sicilia e Lombardia. Per il bonus gas il podio è composto da Lombardia, Campania e Lazio.