Nuove offerte luce e gas per le piccole imprese: come orientarsi? Per chi fa impresa oggi gestire i costi è diventato fondamentale, soprattutto per quanto riguarda l’energia elettrica, cuore pulsante di tutte le attività. Ogni azienda ha però delle esigenze diverse, per questo è importante scegliere il gestore e l’offerta migliore. Ecco come capire se è arrivato il momento di cambiare.

A cura di Ciaopeople Studios

In Italia le piccole e micro imprese sono numerosissime, oltre quattro milioni. Si tratta del 95% del totale delle imprese attive, secondo gli ultimi dati Istat. Piccole solo nel numero di collaboratori, perché l'impatto che hanno sullo sviluppo economico del nostro Paese è invece grande e importante. Le sfide che oggi si trovano ad affrontare queste attività sono tante, una di queste è decisamente la gestione dei costi, tanto più quando si parla di energia elettrica. A fare la differenza, in questo caso, è la scelta del gestore di luce e gas, perché lungo il corso dei dodici mesi le bollette possono incidere e molto sul bilancio!

Ogni attività ha un'esigenza energetica diversa, che spesso può essere variabile nel tempo. Immaginiamo i consumi di un parrucchiere o di una gelateria, non saranno di certo uguali a quelli di uno studio legale che riceve su appuntamento, o di una lavanderia aperta 7 giorni su 7. È utile dare innanzitutto uno sguardo all'ultima bolletta, osservare in quali fasce orarie si concentra il consumo e valutare così se è il caso di spostarsi su un'altra offerta. Si può optare per una tariffa flessibile se si consuma di più in determinati orari, oppure bloccata se si cerca maggior stabilità contro gli aumenti, o una che combina i benefici di entrambe.

Per rispondere a questi bisogni, Enel ha messo a punto una gamma di offerte commerciali dedicate alla clientela business con contatori fino a 15 kW e alla clientela impresa con contatori da 15 fino a 25 kW in grado di garantire semplicità, convenienza e flessibilità. Per chi desidera stabilità e preferisce conoscere in anticipo quanto pagherà per l'energia elettrica ci sono Enel Fix Business Luce ed Enel Fix Impresa Luce, che prevedono un prezzo monorario della componente energia, bloccato per 12 mesi, valido tutte le ore del giorno e della notte. Per chi invece ha una maggiore flessibilità nei consumi e coglie le opportunità di mercato, sono disponibili Enel Flex Business Luce ed Enel Flex Impresa Luce, che prevedono tre fasce orarie con prezzi differenziati. Due offerte pensate per chi può concentrare i consumi nei momenti più convenienti.

A metà strada si collocano le offerte innovative Enel Flex Control Business Luce ed Enel Flex Control Impresa Luce, che abbinano i vantaggi di un prezzo indicizzato a un tetto massimo oltre il quale il prezzo non può salire. Una protezione automatica contro le impennate di mercato, senza rinunciare a possibili risparmi quando i prezzi calano.

Per chi è già cliente luce o lo diventa, Enel riserva condizioni agevolate anche per la fornitura di gas: Enel Fix Business Gas offre uno sconto del 15% sul prezzo della materia prima gas e prezzo bloccato per 24 mesi.

In più fino al 09.07 se scegli l'offerta Enel Fix Impresa Luce hai uno sconto del 15% sul prezzo della componente energia.

Tutte le informazioni e i dettagli sulle offerte small & micro-business di Enel si trovano sia sul sito web dell'azienda sia presso i negozi Enel (Scegli il tuo).

Insomma, anche decidere quale offerta luce e gas sia più conveniente per le proprie esigenze è, per una piccola impresa, una scelta imprenditoriale importante: prenderla con consapevolezza può fare davvero la differenza sulla sostenibilità economica della propria attività.

